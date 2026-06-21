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Disputa politică a Poloniei cu Ucraina, o „greşeală strategică”. Avertismentul premierului polonez

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 21 Iun 2026
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karol nawrocki volodimir zelenski
Președintele polonez Karol Nawrocki (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Premierul polonez susține că un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina ar fi o greșeală strategică care ar afecta ambele părți.

Un conflict între politicieni din Polonia şi Ucraina este o greşeală strategică ce va afecta ambele părţi, a scris duminică, pe X, premierul polonez Donald Tusk, transmite Reuters, citată de Agerpres.

"Intrarea într-un conflict între politicieni din Polonia şi Ucraina este o eroare strategică care va afecta ambele părţi: economic, geografic şi ca reputaţie. Şi în politică, aşa cum ştim, o greşeală este mai rea decât o infracţiune", a explicat Tusk.

"În discuţiile cu partenerii mei europeni, lupt pentru a minimiza pierderile şi a reduce tensiunile. Aceasta nu este o sarcină uşoară", a adăugat el.

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Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski o decoraţie importantă a statului polonez

Vineri, preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean Volodimir Zelenski o decoraţie importantă a statului polonez, Ordinul Vulturului Alb, după ce şeful statului ucrainean decisese să numească o unitate a armatei ucrainene după numele Armatei Insurgente Ucrainene.

În Al Doilea Război Mondial, Armata Insurgentă Ucraineană, formată din naţionalişti, a masacrat numeroşi polonezi.

Donald Tusk a devenit din nou premier după alegerile din 2023, când a condus o coaliţie electorală ce a înfrânt Partidul Lege şi Justiţie (PiS), din care făcea parte Nawrocki. 

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