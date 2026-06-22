Subiectele de la Evaluarea Națională 2026 română, varianta care circulă online. Sursa foto: Magnific/Rol ilustrativ

Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută pe 22 iunie, a atras imediat atenția după ora 10:00, când în spațiul online au apărut imagini cu presupusa broșură de subiecte. Informațiile au fost distribuite rapid, însă nu au o confirmare oficială din partea autorităților.

La Subiectul I elevii ar fi lucrat pe baza a două texte la prima vedere. Este vorba despre „Mesteceni de hârtie”, semnat de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru. Aceste fragmente ar fi stat la baza cerințelor de analiză, vocabular și înțelegere a textului.

Aceeași sursă indică faptul că subiectul al II-lea ar fi cerut realizarea unui rezumat pe baza unuia dintre textele primite. O astfel de cerință ar reprezenta o diferență față de structura obișnuită din anii trecuți, când elevii redactau frecvent un text argumentativ sau o compunere de minimum 150 de cuvinte, pornind de la tema unuia dintre fragmente.

Toate aceste detalii trebuie privite cu prudență. Ele nu au fost confirmate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar și nici de Ministerul Educației și Cercetării. Varianta oficială a subiectelor și baremul de corectare vor fi publicate pe platforma subiecte.edu.ro, conform calendarului examenului.

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Structura probei de Limba și literatura română la Evaluarea Națională 2026

Indiferent de textele utilizate, structura probei rămâne stabilită prin metodologia oficială. Subiectul I are 70 de puncte și include exerciții de gramatică, vocabular și analiză a textului pe baza a două fragmente. Subiectul al II-lea are 20 de puncte și presupune redactarea unui text, de regulă argumentativ sau creativ, raportat la lecturile primite.

Subiectele și baremul sunt publicate după finalizarea probei pe platforma oficială subiecte.edu.ro.

Calendarul rezultatelor la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate sunt afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. Urmează perioada de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, programată pentru 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt publicate pe 8 iulie.

Nota obținută la această probă intră în media de admitere la liceu, calculată ca medie aritmetică a rezultatelor de la Evaluarea Națională 2026. Aceasta are un impact direct asupra opțiunilor de admitere și asupra ierarhiei finale a elevilor.