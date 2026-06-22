Evaluare Națională 2026 la Română: Ce subiecte au avut elevii de rezolvat în 2025 și ce se cere acum la model / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @freepik

Peste 148.000 de absolvenți de clasa a VIII a intră în examenul de Evaluare Națională 2026, iar prima probă este Limba și literatura română. Testarea verifică modul în care elevii înțeleg texte, folosesc corect limba și își exprimă ideile în scris. Subiectele includ texte la prima vedere, exerciții de vocabular și gramatică, dar și o compunere pe o temă dată. Elevii trebuie să demonstreze atât înțelegerea textului, cât și capacitatea de redactare coerentă.

Evaluarea Națională 2026 are două subiecte și un total de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de două ore. Subiectele pornesc de la texte suport, iar cerințele verifică înțelegerea, analiza și exprimarea scrisă.

Subiecte la Română la Evaluarea Națională 2025

La proba de Limba română din anul trecut, elevii au avut două texte la Subiectul I. Un fragment a fost din romanul „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, iar celălalt a prezentat o relatare despre expediția arctică la care a participat Emil Racoviță, din textul „Spre Polul Sud”.

Cerințele au vizat înțelegerea textelor, identificarea informațiilor relevante, explicarea unor cuvinte și formularea unor răspunsuri argumentate.

La Subiectul al II lea, elevii au redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte. Tema a cerut prezentarea unei întâmplări dintr-o excursie.

Model de subiecte la Română pentru Evaluarea Națională 2026

Modelele pentru anul școlar 2025-2026 arată un tipar similar cu cel din anii anteriori, cu accent pe interpretarea textelor și exprimarea scrisă.

Primul subiect are un punctaj de 70 de puncte și pornește de la două texte, unul literar și unul nonliterar. În modelul actual apar un fragment din „Dansul ursului”, de Ion D. Sîrbu, și un interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu.

Elevii trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere, să identifice informații explicite, să explice sensuri de cuvinte și să compare idei din cele două texte. Unele cerințe solicită răspunsuri dezvoltate, de tipul unui scurt text argumentativ. De exemplu, elevii explică în 50 până la 100 de cuvinte de ce amintirile din copilărie pot deveni sursă de inspirație pentru scris.

La al doilea subiect, elevii redactează o compunere în care prezintă un personaj din textul literar. În modelul oficial, cerința vizează caracterizarea personajului Yolanda. Elevii trebuie să evidențieze trăsături de caracter și să le susțină cu exemple din text. Se evaluează și structura compunerii, claritatea exprimării și respectarea regulilor de scriere.