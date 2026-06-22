Evaluarea Națională 2026 începe cu proba la Limba și literatura română. Reguli pentru elevi și calendarul examenului / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Ekaterina Reshetnikova

Evaluarea Națională 2026 începe astăzi în întreaga țară cu proba la Limba și literatura română. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenul se desfășoară în 2.956 de unități de învățământ și centre de examen. Miercuri, absolvenții clasei a VIII-a vor susține proba scrisă la Matematică. Joi este programată proba la Limba și literatura maternă pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Candidații pot intra în unitățile de învățământ și în centrele de examen între orele 8:00 și 8:30. Pentru participarea la examen, elevii trebuie să prezinte un act de identitate valabil și să aibă instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. În cazul schemelor și desenelor, este permisă folosirea creionului negru.

Probele încep la ora 9:00. În acel moment, elevii primesc broșura cu subiectele și, dacă este necesar, hârtie ștampilată pentru ciorne. De asemenea, pot solicita pagini suplimentare.

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Cât timp au elevii pentru rezolvarea subiectelor

Ministerul Educației și Cercetării a transmis:

„Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”.

Ce obiecte sunt interzise la Evaluarea Națională

Regulamentul examenului interzice introducerea în sălile de examen a materialelor care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. În această categorie intră manualele, dicționarele, notițele, cărțile, rezumatele, culegerile și orice alte materiale auxiliare.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină telefoane mobile, dispozitive electronice de calcul, echipamente de stocare a informațiilor sau mijloace de comunicare.

Sunt interzise și obiectele personale voluminoase, precum ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele și poșetele. Acestea trebuie lăsate în spațiile special amenajate de comisiile de examen.

Elevii care refuză să depoziteze obiectele în locurile stabilite nu vor putea participa la probă.

Toate examenele sunt monitorizate și înregistrate audio și video.

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00, atât online, cât și în școli și centre de examen.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Notele vor fi comunicate în format anonimizat, prin intermediul codurilor individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri sunt distribuite elevilor la prima probă, pe bază de semnătură.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe platforma dedicată Evaluării Naționale.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere în clasa a IX-a este reprezentată de media generală obținută la Evaluarea Națională. Aceasta se calculează ca medie aritmetică a notelor de la probele de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.

Rezultatul final stabilește ierarhia folosită pentru repartizarea absolvenților de gimnaziu în licee.