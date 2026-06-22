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DCNews Stiri De ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: Motivul a fost făcut public de Kelemen Hunor

De ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: Motivul a fost făcut public de Kelemen Hunor

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 22 Iun 2026
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presedintele udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

UDMR nu va susține Guvernul Veștea în Parlament, iar decizia a fost explicată de liderul formațiunii, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat duminică, în cadrul Adunării Delegaților Mureș, că formațiunea nu va susține Guvernul Veștea. El a motivat decizia spunând că există un precedent privind amestecul din afara partidului în deciziile politice interne, făcând referire la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicușor Dan, fără consultarea sau informarea PNL.

„Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție. Nu ne-am poziționat împotriva lui Ilie Bolojan și nici împotriva președintelui, însă atunci când se intervine din exterior în viața unui partid, așa cum s-a întâmplat în cazul Partidului Național Liberal, consider că avem obligația de a respinge un asemenea precedent”, a transmis Kelemen Hunor, într-un discurs susținut în limba maghiară.

Liderul UDMR a mai adăugat că partidul pe care îl conduce nu dorește să se implice în conflictele dintre partidele românești. Potrivit acestuia, o poziționare de partea uneia dintre tabere ar fi fost dezavantajoasă pe termen lung.

„UDMR nu a acceptat niciodată să intre în conflictele dintre partidele românești. Și acum am fi putut să ne aliniem foarte clar unei tabere sau celeilalte. Pe termen lung însă, am fi avut doar de pierdut”, a mai spus Kelemen Hunor.

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kelemen hunor
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Comentarii (4)

traian-traian   •   22 Iunie 2026   •   11:05

mincinosule, i-ti este scarba de trcolorul ROMANIEI, dar gasca ta austro- ungara prin inerpusul bolojan-jupuitorul vor sa puna stapanire pe gazele din marea-neagra, nu inteleg de ce aur le ingaduie acestor cotropitori sa puna mana pe bogatiile ROMANIEI

Nicolae Ștefan   •   22 Iunie 2026   •   10:17

Sanky ! Cînd e ordin ... , cu plăcere . Se vorbește public despre multe zeci de miliarde de metri cubi de gaze din Neptun Deep ...

Vasile   •   22 Iunie 2026   •   10:16

Ca de obicei,ungurii talere cu sapte fete !

Valter Cojman   •   22 Iunie 2026   •   10:11

Nu cred in ceea ce spune... Mai degraba cred in varianta ca UDMR nu va vota investirea guvernului Vestea pentru ca asa a primit ordin din Ungaria, tara care vrea sa puna mana pe toate gazele romanesti din Marea Neagra.
Probabil ca Ilie Saracie Bolovan a promis Ungariei aceste gaze daca il ajuta sa ramana la guvernare.
E singura explicatie plauzibila pentru faptul ca UDMR(Hunor) nu accepta sa intre la guvernare in guvernul Vestea si nici nu voteaza investirea lui, preferand sa stea in aceeasi barca cu PNL(Bolojan) si USR(Fritz).

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