Un liberal pro-Bolojan îi apără pe colegii din Guvernul Veştea. "Nu sunt duşmanii noştri"

Ilie Bolojan / Agerpres

Valeriu Iftime, preşedintele Cj Botoşani, a anunţat că, deşi l-a susţinut pe Ilie Bolojan la Congresul Extraordinar al PNL de duminică, colegii de partid care au ales să meargă în Guvernul Veştea nu sunt "duşmanii noştri".

"Orice Congres, fie el și extraordinar, aduce un fel de speranță!

Congresul de ieri a adus decizii majore pentru Partidul Național Liberal. Chiar dacă noi, intern, am avut discuții și opinii diferite cu privire la oportunitatea unui congres extraordinar sau a modificării statutului, fără a avea timpul necesar pentru o dezbatere serioasă, am susținut moțiunea domnului președinte Ilie Bolojan. Suntem un partid viu, însă solidaritatea și decizia majorității sunt cele care definesc o organizație puternică.

Personal, am avut și voi avea întotdeauna o relație bazată pe un respect deosebit față de domnul președinte Bolojan.

Din păcate, tensiunile din ultima perioadă pot deschide conflicte din care, în final, pierdem cu toții. Nimeni nu are dreptatea absolută și nimeni nu greșește total. Soluția este întotdeauna dialogul, pentru că politica este, în esență, arta dialogului și a compromisului", a scris Valeriu Iftime pe Facebook.

"Colegii care îşi asumă responsabilitatea guvernării nu sunt duşmanii noştri"

"Una dintre deciziile importante luate la acest Congres confirmă ceea ce spun eu de o lună: avem nevoie de o formulă de guvernare bazată pe o anumită colaborare, care nu înseamnă neapărat o coaliție clasică, inclusiv cu partenerii de la PSD. Nu este vorba despre orgolii, ci despre un pragmatism administrativ obligatoriu. România are nevoie de soluții de lucru, nu de blocaje continue. Realitatea parlamentară actuală ne arată că nicio construcție guvernamentală nu se poate face fără înțelegere și conlucrare.



Nu este momentul pentru etichete radicale sau acuzații de trădare. Chiar și în formula Guvernului Veștea, colegii care își asumă responsabilitatea guvernării în momente dificile nu sunt dușmanii noștri, ei își asumă o misiune extrem de grea.

România are nevoie de un guvern stabil. Chiar dacă acest proces vine cu costuri și poate determina unii colegi să facă un pas în spate, fapt pe care îl consider o pierdere pentru partid, datoria noastră este să privim înainte și să oferim predictibilitate românilor", a mai scris liberalul pe Facebook.

Amintim că PNL a transmis clar că nu este de acord cu eticheta liberală pusă în dreptul membrilor de partid care au ales să meargă în Guvernul Veştea.

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