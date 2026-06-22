Foto: Agerpres

Oana Gheorghiu a fost aleasă duminică, la Congresul PNL, în funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Vicepremierul din Guvernul demis condus de Ilie Bolojan s-a înscris în Organizația PNL Sector 6, alături de Dragoș Pîslaru, cu câteva zile înainte de Congresul PNL. La evenimentul de duminică, cei doi au primit câte o funcție de vicepreședinte în cadrul partidului.

Deși statutul PNL cere vechime pentru anumite funcții de conducere, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au primit o derogare. Dragoș Pîslaru a mai făcut parte din PLUS, USR-PLUS și apoi REPER. Oana Gheorghiu nu a mai fost afiliată politic.

„Nu am făcut acest pas într-un moment de confort. Caracterul unui om și al unui partid nu se vede pe vreme bună. Nu este lupta mea, este lupta noastră“, a declarat Oana Gheorghiu în discursul susținut la Congresul PNL.

CITEȘTE ȘI - Oana Gheorghiu l-a tăiat din poză pe Nicușor Dan. Iată fotografia originală!

Cum ne-a păcălit Oana Gheorghiu pe 1 aprilie și nu ne-am dat seama

Afilierea politică a Oanei Gheorghiu la Partidul Național Liberal este însă în contradicție cu ceea ce afirma aceasta cu nici trei luni în urmă. Într-un interviu oferit Radio România Actualități, chiar pe 1 aprilie 2026, de Ziua Păcălelilor, Oana Gheorghiu mărturisea la emisiunea „Dincolo de ziduri“ că nu urmărește nicio miză politică. Întrebată de realizatorul emisiunii de tensiunile din coaliție de la acea vreme, ea a negat, fără a i se cere acest lucru, perspectiva unei afilieri partinice.

„Ne apropiem de final, dar consider că m-aș afla în treabă, aș fi nesincer, dacă nu v-aș întreba, cum percepeți atmosfera din ultima perioadă? Știm, vedem la televizor, certuri, tensiuni, contrazicerii zi de zi, oră de oră, ba chiar minut de minut, dar din ce am înțeles, în zonele guvernamentale, în zonele de decizie, lucrurile totuși merg înainte. Dumneavoastră, cum percepeți toate acestea?“, a fost întrebată Oana Gheorghiu de realizatorul „Dincolo de ziduri“.

CITEȘTE ȘI - Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu, direct în conducerea PNL ca vicepreședinți în „team Bolojan” (SURSE DC News). PNL mocnește înainte de Congres

„În ceea ce mă privește, eu am un singur interes și asta se referă strict la România. Nu am nicio miză politică și nu urmăresc asta. În interacțiunea de zi cu zi cu oamenii din Guvern, lucrurile merg bine. Adică, nu ne certăm, nu se ceartă nimeni cu nimeni, totul este ok la nivelul discursului.

La nivelul colaborării, din nou, nu îţi pune nimeni piedică pe față. Dar, știți cum e, acele întârzieri, mai întârziem, mai discutăm, mai vedem noi. Trebuie să recunoaștem că atâta vreme cât nu există coeziune, atâta vreme cât nu toată lumea trage la aceeași căruță, lucrurile nu se pot întâmpla. Deciziile sunt amânate.

În această anxietate colectivă pe care o trăim cu toții, care este generată și de zona politică, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, e foarte greu să avansezi, și e foarte greu să iei decizii, și e foarte greu să împingi lucrurile înainte. Rezistența în sistem e foarte mare și e naturală. Nu e doar în România și nu e doar în cazul instituțiilor publice. Noi, fiecare dintre noi, avem gradul nostru de rezistență la schimbare“, declara, pe 1 aprilie 2026, vicepremierul demis Oana Gheorghiu.