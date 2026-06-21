Oana Gheorghiu l-a tăiat din poză pe Nicușor Dan. Iată fotografia originală!

Oana Gheorghiu, vicepremierul României. Foto: gov.ro

Oana Gheorghiu a decupat o fotografie în care apărea alături de Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, a anunțat ieri că a acceptat invitația acestuia de a face parte, alături de Dragoș Pîslaru, din echipa sa la Congresul PNL de duminică. Cei doi s-au înscris în organizația Sector 6 a partidului.

„În consecință, am acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din echipa sa în Partidul Naţional Liberal.

Sunt alături de el și de toți românii cinstiți care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor și reașezarea țării pe drumul cel bun“, a scris, printre altele, Oana Gheorghiu.

Aceasta a publicat și o fotografie în care apare alături de Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, în octombrie 2025, atunci când a depus jurământul în calitate de vicepremier.

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Din fotografia postată, Oana Gheorghiu l-a eliminat pe Nicușor Dan, care ar fi trebuit să fie în stânga imaginii, lângă ea. Fotografia originală poate fi găsită pe site-ul Administrației Prezidențiale, la secțiunea Media, Galerie Foto-Video.

Iată imaginea originală de pe site-ul Administrației Prezidențiale.

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Foto: Presidency