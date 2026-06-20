Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL (Surse). Funcții de conducere mâine la Congres?

Oana Gheorghiu, vicepremierul României. Foto: gov.ro

Vicepremierul demis Oana Gheorghiu și ministrul demis al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru s-au în scris în PNL, organizația Sector 6.

Potrivit mai multor surse media, inclusiv Realitatea TV, aceștia ar urma să candideze mâine pentru funcții de conducere.

Cei doi sunt apropiați ai premierului interimar Ilie Bolojan.

Deși statutul cere vechime pentru anumite funcții de conducere în cadrul PNL, sursa citată precizează că Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru vor primi o derogare.

Dragoș Pîslaru a mai făcut parte din PLUS, USR-PLUS și apoi REPER. Oana Gheorghiu nu a mai fost afiliată politic.

Amintim că la Congresul PNL de mâine, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu mai candidează pentru funcția de președinte al PNL.

Congres extraordinar în PNL pentru a tranșa „puciul”

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi, și anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. 'Practic, peste 80% dintre delegații prezenți la Consiliul Național au votat pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal', a spus Ionel Bogdan, după ședință.

De asemenea, Consiliul Național Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri, modificarea Statutului Partidului Național Liberal.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEx, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEx în atribuțiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unu.

Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

Totodată, Consiliul Național Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie să fie de 2.500 de delegați.

S-a declarat deschisă depunerea de moțiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, ora 17:00.

Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al partidului, care și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte, solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare.

De altfel, 16 parlamentari liberali care fac parte din gruparea lui Veștea au deschis vineri o nouă acțiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Național Extraordinar și Congresul Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Consiliul Național Extraordinar s-a desfășurat online.