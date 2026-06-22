Val de căldură extremă în Europa: Peste 40°C și trei morți în Franța

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Valul de căldură care afectează Europa continuă să se intensifice, cu temperaturi ce depășesc 40°C în mai multe regiuni. În Franța, autoritățile au confirmat moartea a trei persoane.

Trei persoane au murit în Franţa din cauza unor probleme de sănătate provocate de căldura extremă, iar aproape 2.700 de şcoli franceze urmează să fie închise sau să îşi modifice orarele, în contextul în care autorităţile din întreaga Europă au emis avertizări asociate cu un val de căldură pentru ziua de luni, informează Reuters.

Temperaturile din Bordeaux, în sud-vestul Franţei, vor depăşi luni, conform prognozelor, pragul de 42 de grade Celsius, iar agenţia Meteo France a declarat că 49 de zone administrative regionale se vor afla sub avertizarea unui cod roşu de caniculă.

"Ne îndreptăm spre o perioadă cu vreme foarte foarte fierbinte"

"Ne îndreptăm spre o perioadă de câteva zile, cel puţin, cu vreme foarte foarte fierbinte. Nu ştim când vor începe temperaturile să scadă", a declarat ministrul francez al Sănătăţii, Stephanie Rist, pentru postul de televiziune TF1.

Trei seniori, cu vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani, au murit pe parcursul weekendului trecut în regiunea Bordeaux din cauza unor probleme de sănătate provocate de actualul val de căldură din Franţa, a anunţat duminică seară, la postul France TV, o reprezentantă a administraţiei locale, Sophie Brocas.

În Spania, agenţia naţională de meteorologie (AEMET) a emis un cod roşu pentru Ţara Bascilor din nordul ţării, o zonă ce are, în mod obişnuit, o climă mai rece, în condiţiile în care mercurul urmează să urce în termometrele din San Sebastian până la valoarea maximă de 40°C, care este mai mult decât dublă faţă de media istorică pentru data calendaristică de 22 iunie, potrivit Reuters Climate Monitor.

Vremea din San Sebastian urmează să fie mai fierbinte decât cea din oraşele sudice ale ţării, precum Sevilla şi Cordoba, unde sunt înregistrate, în mod normal, cele mai mari călduri pe timp de vară din Spania.

"Observăm temperaturi cu 5 până la 10 grade peste valorile normale pentru această perioadă a anului, iar în unele zone nordice chiar şi cu peste 10 grade peste medie", a declarat Ruben del Campo, purtătorul de cuvânt al AEMET.

Puţină răcorire pe timpul nopţii

Noaptea trecută nu a adus prea multă răcoare în unele zone din Spania, unde temperaturile nu au coborât sub 25°C sau chiar sub 30°C în locuri precum provincia Almeria din sud-vestul ţării, a precizat AEMET.

Luni, Europa este continentul care s-a îndepărtat cel mai mult din punct de vedere termic de norma sa istorică, cu o temperatură maximă medie de 24°C, care este cu 4,1°C peste valoarea sa tipică din perioada 1961-1990, potrivit Reuters Climate Monitor. În comparaţie, Asia şi America de Nord se situau cu 2°C, respectiv cu 1,3°C peste normele lor istorice.

Adăposturile pentru animale sălbatice din nordul Europei se chinuie să facă faţă numărului mare de animale aduse acolo, care sufereau în alte zone din cauza căldurii. Păsări precum lăstuni, rândunici, vrăbii şi grauri, care îşi construiesc cuiburile sub streşinile acoperişurilor, au fost afectate în mod deosebit de temperaturile anormal de ridicate, a declarat Romain de Jaegere, biolog şi fondator al Centrului pentru Reabilitarea Animalelor Sălbatice (CREAVES), un adăpost pentru fauna sălbatică din Temploux, Belgia.

"Temperaturile de pe acoperişuri pot să ajungă uneori la 50 de grade Celsius sau chiar la 60 de grade Celsius. Aşadar, puii preferă să sară în gol şi să moară decât 'să se coacă' literalmente în cuiburile lor", a declarat Romain de Jaegere, adăugând că adăpostul său a primit deja peste 150 de animale în ultimele trei zile.

Ministerul Muncii din Spania a anunţat luni că monitorizează dacă întreprinderile din ţară respectă legile care le permit lucrătorilor să îşi reducă sau să-şi ajusteze programul de lucru atunci când sunt emise alerte meteorologice de nivel portocaliu sau roşu. De asemenea, lucrătorii au dreptul la până la patru zile de concediu plătit dacă nu pot ajunge la locul de muncă din cauza condiţiilor meteorologice, a transmis ministerul spaniol, conform Agerpres.

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