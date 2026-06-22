Momente dramatice înainte de Evaluarea Națională 2026. Cum a susținut examentul în salonul de spital un elev din Oradea

Freepik Foto/ Imagine dintr-un spital - ilustrative

Un elev de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea a susținut prima probă a Evaluării Naționale 2026 din spital, după ce, în dimineața zilei de luni, i s-a făcut rău chiar înainte de începerea examenului.

Prima probă a Evaluării Naționale 2026 a fost susținută în condiții speciale de un elev de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea. Băiatul a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău înainte de examen, dar a putut susține testarea din salonul unității medicale.

Băiatul a leșinat în momentul în care era acasă și se pregătea să meargă spre unitatea de învățământ. Astfel, el a fost dus de urgență la spital, unde medicii au început să-i facă investigații. Chiar dacă a fost conștient, medicii nu l-au putut externa, pentru a fi ținut sub supraveghere medicală.

„Părinții au solicitat să primească subiectul de rezervă, ceea ce s-a și întâmplat. La ora 13 a început examenul”, a spus inspectorul școlar general Alin Ștefănuț, scrie ebihoreanul.ro.

Trei profesori au mers la spital pentru a supraveghea elevul care a susținut Evaluarea Națională 2026 din salon

”Trei profesori de la Colegiul Gojdu s-au deplasat în unitatea medicală, pentru a-l supraveghea pe elev în timpul examenului. Am trimis echipamentele necesare din timp, iar un membru al comisiei de examen și doi asistenți s-au deplasat la spital, unde s-a pus la dispoziție o sală în care elevul să poată susține examenul, fără să mai fie altcineva prezent”, a spus directorul școlii, Anca Marchiș. La finalul probei, care trebuie înregistrată audio și video, lucrarea băiatului trebuie scanată, în prezența lui, deoarece corectura se face digital.

Susținerea examenului din patul de spital este o necesitate pentru elev, deoarece își dorește să fie licean tot la Gojdu, ceea ce înseamnă că are nevoie de medie mare de admitere.

Vezi și - Subiectele de la Evaluarea Națională 2026 română, varianta care circulă online