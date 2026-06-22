Atac rusesc cu dronă în Marea Neagră. Un cargou a luat foc, cel puțin o persoană a murit / rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Un cargou a fost cuprins de flăcări în Marea Neagră în urma unui atac rusesc cu dronă. Incidentul s-a soldat cu cel puțin o victimă, a anunțat luni vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba. Marina ucraineană a confirmat, la rândul ei, existența unor „mai multe pierderi”, potrivit AFP.

„Un atac cu dronă a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a fost ucis: era vorba despre un bucătar în vârstă de 58 de ani, de naţionalitate egipteană”, a scris Kuleba pe Telegram și a adăugat că opt marinari au fost salvaţi, notează Agerpres.

Potrivit Reuters, este vorba despre cargoul de marfă uscată Victress, o navă turcească ce naviga sub pavilion panamez, conform informațiilor publicate de marina ucraineană pe Telegram.

La bord se aflau nouă membri ai echipajului, cetățeni din Egipt, Turcia și India. Autoritățile au confirmat că toți au fost salvați, însă postarea marinei nu a oferit detalii suplimentare despre eventualele victime.

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Alte nave atacate în aceeași noapte

Oleksii Kuleba a precizat că în aceeași noapte alte două nave au fost vizate de atacuri rusești. Este vorba despre nave sub pavilionul Belize și Palau.

„Nu s-au înregistrat victime” în aceste cazuri, a transmis oficialul ucrainean.

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