Politician, găsit vinovat pentru acuzații de viol. Soția sa i-ar fi fost complice

Justiție. Foto: Unsplash

Un politician a fost găsit vinovat de 18 acuzații de natură sexuală.

Sir Jeffrey Donaldson, fost lider al Partidului Democrat Unionist (DUP) din 2021 până în martie 2024 și cel mai longeviv membru în exercițiu al Parlamentului Regatului Unit pentru circumscripția Lagan Valley, a fost găsit vinovat de violarea unei femei în vremea în care era minor.

În 2024, el a demisionat din fruntea DUP și a fost suspendat din partid, în urma arestării sale pentru acuzații de natură sexuală comise în trecut.

Astăzi, Jeffrey Donaldson a fost găsit vinovat de 18 infracțiuni sexuale istorice împotriva a două femei când erau copii. Un juriu de la Curtea Coroanei din Newry l-a condamnat pentru o acuzație de viol, 13 capete de acuzare de agresiune indecentă și patru capete de acuzare de indecență gravă.

Soția sa, Eleanor Donaldson, a fost găsită vinovată de comiterea actelor referitoare la infracțiunile de complicitate, în urma unui proces al faptelor. Jeffrey Donaldson, în vârstă de 63 de ani, a pledat nevinovat pentru presupusele infracțiuni, care s-au desfășurat între 1985 și 2008, notează Express.co.uk.