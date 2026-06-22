PNL, pe punctul de a face implozie din cauza lui Bolojan. Verdictul care „a intrat în istorie“, chiar în ziua Congresului

Ilie Bolojan / Agerpres

Bogdan Chirieac a făcut o analiză a situației politice înaintea votului de învestitură.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat situația politică din interiorul Partidului Național Liberal și tensiunile generate de deciziile formațiunii.

Întrebat de jurnalista Cristina Șincai dacă va trece Guvernul Veștea astăzi, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că acesta nu are susținerea necesară în Parlament, potrivit aritmeticii parlamentare și declarațiilor liderilor politici.

Bogdan Chirieac a explicat că Guvernul Veștea depinde de voturile AUR, iar liderii formațiunii au anunțat că nu îl vor susține.

„Din aritmetica parlamentară și din declarațiile liderilor de partide politice, nu trece acest guvern. Așa rezultă.

Am văzut ce au declarat liderii AUR. Acest guvern poate fi trecut numai cu voturile AUR, iar liderii AUR se jură că nu vor vota acest guvern.

Ce pot să spun mai mult? Că toate zvonurile acelea ar putea fi adevărate? Că un număr mare de parlamentari AUR ar trece și ar vota cumva cu acordul tacit al lui George Simion? O să vedem în această seară la 21:30, dar, în mod transparent, asumat, acest guvern nu are voturile necesare pentru a trece”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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Foto: Agerpres

„Ilie Bolojan îl face invidios pe Nicolae Ceaușescu”

Analistul politic a criticat dur Partidul Național Liberal și a explicat că în interiorul acestuia nu mai există democrația care a definit partidul în trecut.

Acesta a spus că Ilie Bolojan îl face invidios pe Nicolae Ceaușescu și a avertizat că o eventuală ascensiune a acestuia la cea mai înaltă funcție în stat ar putea avea consecințe negative pentru România.

„După caracterizarea care a intrat în istorie, făcută de domnul președinte Crin Antonescu congresului de ieri al PNL, nu se mai poate spune nimic. I-a spus „congresul trădătorilor” și al „mediocrității”. În momentul acesta, de la PNL nu mă pot aștepta la nimic altceva.

Există câțiva dizidenți, există cei care nu au venit la acest congres ieri. Ilie Bolojan îl face invidios pe Nicolae Ceaușescu.

Partidul Național Liberal să interzică votul? Un partid care întotdeauna s-a caracterizat prin faptul că, tocmai, nu prea e partid, e mai mult un club de dezbatere în care există democrație, în care te puteai pronunța, în care era de neconceput să ți se interzică votul. Nu se mai poate spune nimic despre acest congres și despre Ilie Bolojan.

Ferească Dumnezeu ca Ilie Bolojan să ajungă la putere, să ajungă președinte în această țară! O să plângem după unul ca Sasha Lukashenko din Belarus”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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