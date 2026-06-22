LIVE TEXT: Guvernul Veștea: Parlamentul decide când vor fi audiați miniștrii și când se va da votul de învestitură

Premierul desemnat Adrian Veştea / Foto: Agerpres

Birourile permanente reunite ale Parlamentului decid luni calendarul audierilor miniștrilor și data votului de învestitură a Guvernului condus de Adrian Veștea.

Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc astăzi, începând cu ora 10:00, pentru a stabili programul audierilor miniștrilor și data votului final privind învestirea Executivului condus de Adrian Veștea, susținut de PSD și de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor transmise de Parlament, reuniunea se desfășoară în format online.

Pentru a fi investit în Parlament, cabinetul condus de Adrian Veștea depinde de sprijinul parlamentarilor AUR, în condițiile în care PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat că nu vor susține prin vot formula guvernamentală propusă de președintele Nicușor Dan.

La ora 12:00 ar urma să înceapă audierile miniștrilor.

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare pe care le propune.

"Am depus la Parlament Programul de Guvernare şi lista miniştrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine şi pentru a readuce ţara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate şi funcţionare normală a instituţiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură şi va stabili un calendar rapid pentru audierea miniştrilor şi votul de învestitură. România nu îşi mai permite să piardă timp", a scris Veştea, pe Facebook.

El a spus că noul Guvern are cinci priorităţi imediate: stabilitate politică - revenirea la normalitate instituţională; fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR; stabilitate economică - menţinerea încrederii partenerilor şi a ratingului de ţară; investiţii - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate; securitate naţională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Veştea a mai precizat că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii şi votării Guvernului Veştea.

Lista Cabinetului este:

*Adrian Veştea - prim-ministru

*Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

*Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

* Diana Morar - vicepremier (independent)

* Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

* Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

*Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

*Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

*Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

*Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

*Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

*Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

*Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

*Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

*Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

*Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

*Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

*Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

*Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

*Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).

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"PNL nu este parte a acestui Guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică"

Partidul Naţional Liberal nu este parte a Guvernului Veştea şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus, au transmis reprezentanţii PNL.

"Partidul Naţional Liberal a luat act de depunerea în Parlament a programului de guvernare şi a listei de miniştri propuse de premierul desemnat Adrian Veştea. Precizăm în mod clar şi fără echivoc faptul că Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui Guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus. Persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susţinute de PNL", se arată duminică, într-un comunicat al PNL.

PNL își menține poziția și nu va susține un guvern care include sau este sprijinit de PSD ori care nu are o majoritate parlamentară clară și asumată.

"În aceste condiţii, solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanţilor mass-media şi formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spaţiul public Guvernul Adrian Veştea drept un Guvern din care face parte Partidul Naţional Liberal şi să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri. Partidul Naţional Liberal va continua să acţioneze cu responsabilitate în Parlament, să susţină reformele necesare României, absorbţia fondurilor europene şi măsurile care contribuie la dezvoltarea României", a transmis PNL.

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