Grupurile Uniți pentru România și PACE - Întâi România au decis ce vor face la învestirea Guvernului Adrian Veștea

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE vor intra în sala de plen și vor vota „pentru” la învestirea guvernului Adrian Veștea

Grupurile parlamentare Uniți pentru România (UPR) din Camera Deputaților și grupul PACE - Întâi România din Senat au decis, luni, să participe la votul de învestitură pentru guvernul Adrian Veștea, programat să se desfășoare la ora 21.30.

Ambele grupuri parlamentare vor vota „pentru” învestirea în funcție a Guvernului Veștea.

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„Cu consecvența de care am dat dovadă în poziționarea noastră fermă de fiecare dată, astăzi Grupul „Uniți pentru România” a decis să voteze pentru învestirea unui guvern cu puteri depline.

Având în vedere criza politică și economică extrem de gravă în care se află România – o criză generată de ani de incompetență, corupție și decizii luate împotriva interesului național – am ales să acționăm responsabil și fără ezitare.

Nu mai este timp de jocuri politice, de negocieri de culise și de promisiuni goale. Românii suferă din cauza prețurilor explozive, a sărăciei care se extinde, a infrastructurii distruse și a unui stat care și-a pierdut complet busola.

De aceea, Grupul „Uniți pentru România” susține un guvern cu puteri depline care să înceapă imediat să se ocupe de adevăratele probleme ale României:

redresarea economică reală,

protecția cetățenilor,

combaterea corupției din instituții,

suveranitatea și interesele naționale puse înainte de orice”, se arată într-un comunicat de presă al grupului Uniți pentru România din Camera Deputaților.

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O decizie similară a fost luată de grupul PACE - Întâi România din Senatul României, care a precizat că un Guvern Veștea este singura cale pentru a opri instalarea unui pol progresist la conduceea țării.

„Un vot pentru Veștea este singura cale de a opri instalarea unui pol progresist și de a-l trimite definitiv la pensie pe Ilie Bolojan, scoțându-l complet din viața politică. Aceasta va fi o lovitură decisivă aplicată globaliștilor. Cine refuză astăzi deblocarea țării, din calcule electorale greșite, livrează de facto frâiele economiei și privatizarea resurselor direct pe masa acestora. Noi votăm pentru stabilitatea și suveranitatea României”, a decis grupul PACE din Senat.