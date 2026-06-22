George Simion: Îl așteptăm la sediul AUR pe domnul Veștea / Ce îi cere lui Nicușor Dan

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a spus, în urmă cu scurt timp, într-o conferință de presă, că îl așteaptă la sediul AUR pe Adrian Veștea.

„Noi, într-adevăr, suntem un partid patriotic și putem da dovadă de patriotism, dar trebuie să ni se aducă argumente. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții”, a spus George Simion.

Liderul AUR afirmă că dorește o clarificare publică privind modul în care sunt priviți parlamentarii partidului său și dacă voturile acestora sunt considerate legitime atunci când devin necesare pentru susținerea unor proiecte politice.

„Îl așteptăm la sediu partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public, să zică și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost... patriot, nu? S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul”, a spus Simion care sugerează că discursul public la adresa AUR s-ar fi modificat în ultima perioadă și că partidul beneficiază acum de o percepție diferită față de cea existentă în trecut.

George Simion a lăsat deschisă posibilitatea unor decizii viitoare, însă a precizat că acestea depind de discuțiile care urmează să aibă loc.

„În funcție de discuția pe care o vom purta cu domnul Veștea și ce va spune domnul Nicușor Dan, vă vom prezenta transparent pașii pe care îi vom urma. Pe noi ne interesează ca România să se însănătoșească! O să îl aștept pe domnul Veștea și o să aștept declarațiile domnului Nicușor Dan. Ne-ar bucura să existe o numire din partea AUR și să existe un premier AUR”, mai declară liderul AUR.

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