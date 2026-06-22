Marco Rubio pleacă de mâine într-un turneu în Golf pe fondul negocierilor SUA–Iran

Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să plece mâine într-un turneu diplomatic în statele din Golf, pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran privind situația din Orientul Mijlociu.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va pleca marţi într-un mini-turneu în trei ţări din Golf, pe fondul negocierilor cu Iranul destinate să pună capăt definitiv războiului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Secretarul de stat american, care va face prima vizită în Orientul Mijlociu de la începutul războiului în 28 februarie, se va deplasa în Emiratele Arabe Unite (EAU), Kuweit şi Bahrain până joi, a indicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat.

Țările din Golf au plătit un preţ mare pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului

Rubio va aborda cu ţările aliate ale SUA din Golf "memorandumul de înţelegere cu Iranul, eforturile vizând garantarea unui tranzit liber, sigur şi fără piedici în Strâmtoarea Ormuz, precum şi importanţa păcii şi stabilităţii în regiune", a indicat sursa citată.

În Bahrain, joi, Rubio va participa la o reuniune a Consiliului de Cooperare al Golfului pentru a discuta priorităţile comune pentru întreaga regiune.

Ţările din Golf au plătit un preţ mare pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului, fiind vizate de represaliile iraniene în cadrul acestui război pe care nu şi l-au dorit.

Primele negocieri americano-iraniene au început în Elveţia duminică, fragilizate de luptele din ultimele zile în Liban.

Rubio ar putea întâmpina dificultăţi în ceea ce priveşte restabilirea încrederea acestor ţări din Golf, întrucât aliatul lor american de lungă durată s-a dovedit a fi nesigur, notează AFP.

60 de zile pentru a ajunge la un acord final

Memorandumul de înţelegere oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord final, ceea ce prelungeşte o perioadă de incertitudine, în timp ce monarhiile petroliere din Golf au făcut din stabilitate unul din marile lor argumente pentru a atrage afaceri, capitaluri şi turişti.

Liderii din Golf întreţin de mult timp relaţii strânse cu preşedintele american Donald Trump şi au promis să investească miliarde de dolari în SUA.

Dar experţii observă că aceştia au trebuit să acţioneze în mare parte singuri în faţa represaliilor iraniene, care au lovit nu doar baze americane, ci şi infrastructuri şi întreprinderi.

Iranul a acuzat Kuweitul şi Bahrainul, care adăposteşte Flota a V-a a SUA, că au permis Statelor Unite să le utilizeze teritoriile pentru a lansa atacuri.

Teheranul a anunţat sâmbătă că închide din nou Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la loviturile israeliene în Liban.

Redeschiderea acestei rute strategice a constituit unul din punctele-cheie ale memorandumului de înţelegere.

La începutul războiului, Iranul a blocat această rută maritimă strategică prin care tranzitau aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, provocând o creştere vertiginoasă a preţului la petrol, conform Agerpres.

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