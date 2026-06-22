Educația românească - Probleme și soluții. Prof. univ. dr. Radu Gologan, la DC Edu

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan în emisiunea DC Edu de astăzi.
Luni, 22 iunie, de la ora 20:00, prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de la DC News și DC News TV.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- SSMR - programe, proiecte, relația cu Școala
- Examene: provocări pentru elevi, profesori si părinți
- Olimpicii români, locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori
- Problemele învățământului românesc
- Condiția profesorului, azi
- Criza profesiei didactice? Prezent și viitor
- Cum depășim analfabetismul funcțional?
- Matematica în educație. Abordari și perspective
- Calitate si eficiența educației
- Cum trebuie să fie școala românească de azi si de maine?
- Situatia învățământului superior. Evoluții și provocări
- Nevoia de viziune, competență și solidaritate în educație
- Prioritățile educației românești
Emisiunea este transmisă luni, 22 iunie, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
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