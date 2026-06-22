Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Educația românească - Probleme și soluții. Prof. univ. dr. Radu Gologan, la DC Edu

Educația românească - Probleme și soluții. Prof. univ. dr. Radu Gologan, la DC Edu

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 22 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
sorin ivan dc edu
Prof. Univ. Dr. Radu Gologan la DC Edu

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan în emisiunea DC Edu de astăzi.

Luni, 22 iunie, de la ora 20:00, prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de la DC News și DC News TV.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • SSMR - programe, proiecte, relația cu Școala
  • Examene: provocări pentru elevi, profesori si părinți
  • Olimpicii români, locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori
  • Problemele învățământului românesc
  • Condiția profesorului, azi
  • Criza profesiei didactice? Prezent și viitor
  • Cum depășim analfabetismul funcțional?
  • Matematica în educație. Abordari și perspective
  • Calitate si eficiența educației
  • Cum trebuie să fie școala românească de azi si de maine?
  • Situatia învățământului superior. Evoluții și provocări
  • Nevoia de viziune, competență și solidaritate în educație
  • Prioritățile educației românești

Emisiunea este transmisă luni, 22 iunie, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

DC EDU
sorin ivan
radu gologan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

SONDAJ DE OPINIE
Închide
Sondajul momentului: Trece Guvernul Veștea astăzi de votul Parlamentului?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close