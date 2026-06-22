Mercur retrograd în Rac. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, vine cu mai multe detalii despre retrogradarea lui Mercur în semnul Racului.

Pe 29 iunie, va începe a doua retrogradare a lui Mercur din 2026. Se va petrece în semnul Racului și va dura până pe 24 iulie.

Mercur reprezintă comunicarea, gândirea, procesele cogntive și decizionale, telecomunicațiile, transportul. Ei bine, arhetipul Racului are în vedere emoția, inspirația, nostalgia, fluctuațiile.

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În perioada de retrogradare trebuie să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Semnele cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest eveniment și zodiile cele mai afectate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 22 iunie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.