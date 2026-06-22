GALERIE FOTO de la audierile miniștrilor Guvernului propus de Veștea. Cine sunt cei doi oameni ai președintelui

Audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Adrian Veștea, la Palatul Parlamentului din București, 22 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Sunt imaginile momentului de la audierile Guvernului propus de Adrian Veștea.

”Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor” a transmis premierul desemnat Adrian Veștea, în urmă cu o zi, când lista de miniștri a devenit oficială:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

– ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Marian Bârgău, ministrul propus al al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este considerat un apropiat al președintelui Nicușor Dan. El este vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP). În prezent, este președinte al filialei PMP București Sectorul 2.

În 2021, el a fost numit, prin detașare, Directorul General al Administrației Străzilor București de către Nicușor Dan, atunci primar general. De atfel, PMP l-a susținut pe Nicușor Dan în alegerile pentru Primăria Capitalei, iar Marian Bârgău a fost consilierul său în primul mandat.

Și Diana Morar a făcut parte, anul trecut, din staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan, chiar înainte de alegerile prezidențiale. Ea a fost deputat PNL de Bistrița până în 2024. Atunci, s-a alăturat Partidului Forța Dreptei condus de Ludovic Orban. Și această formațiune l-a sprijinit pe Nicușor Dan în tentativa sa de a fi ales președinte în 2025. Diana Morar a fost consilier în campania prezidențială pe probleme juridice. În noaptea alegerilor, a postat: ”Iubesc România așa cum va deveni începând de acum! Dumnezeu să îți călăuzească pașii, Nicușor Dan!”.

În prezent, sunt multe informații pe surse. PSD ar lua în calcul amânarea votului, la presiunile AUR, care cere negocieri publice.