Blocaj la încărcarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Prof. Claudia Chiru acuză incompetență și o mare bătaie de joc la adresa cadrelor didactice

Blocaj la încărcarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Prof. Claudia Chiru acuză incompetență și o mare bătaie de joc la adresa profesorilor / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @bangmunce

Evaluarea Națională 2026 a început cu probleme tehnice. Profesorii din mai multe centre de examen spun că platforma pentru încărcarea lucrărilor elevilor s-a blocat după proba la Limba Română.

Prima probă a Evaluării Naționale 2026, cea la Limba și literatura română, a adus emoții pentru peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. După încheierea examenului, în mai multe centre din țară au apărut însă dificultăți tehnice care au întârziat procedura de scanare și încărcare a lucrărilor pe platforma digitală utilizată de Ministerul Educației.

Mai mulți profesori au semnalat că serverul pe care funcționează platforma s-a blocat, iar cadrele didactice au fost nevoite să rămână în școli și să aștepte reluarea funcționării sistemului. Printre cei care au vorbit public despre situație este profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru, care a descris dificultățile întâmpinate după încheierea probei.

„S-a blocat serverul, așa că nu putem încărca pe platformă lucrările elevilor din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII a, stăm și așteptăm. Repet, stăm și așteptăm, nu știm exact ce”, a spus prof. Chiru.

Profesorii spun că problema nu este izolată și afectează mai multe centre de examen.

Potrivit declarațiilor oferite ulterior pentru DC News, prof. Claudia Chiru susține că blocajul nu a apărut într-o singură școală, e în mai multe centre de examen din țară.

„S-a blocat. Peste tot am înțeles. Sunt mai multe școli în această situație, nu e doar la noi. Directorii și colegii care se ocupă nu au ce face, nu pot face ei nimic, e serverul de vină și platforma. Acum trebuie să descărcăm ce am încărcat și nu putem pentru ca e blocat. E o mare bătaie de joc”, a declarat profesoara.

Aceasta afirmă că profesorii implicați în procedura de scanare și încărcare a lucrărilor nu au primit informații suplimentare despre durata blocajului sau despre măsurile care urmează să fie luate pentru rezolvarea situației.

„Așteptăm. Nu am primit alte instrucțiuni”, a precizat cadrul didactic.

CITEȘTE ȘI: Evaluarea Națională 2026 începe cu proba la Limba și literatura română. Reguli pentru elevi și calendarul examenului

Încărcarea lucrărilor se desfășoară cu dificultate

După introducerea sistemului digital de scanare și transmitere a lucrărilor, profesorii trebuie să parcurgă mai multe etape tehnice după încheierea examenului. În condițiile în care platforma funcționează cu întreruperi, întregul proces devine mult mai lent.

„Se mai încarcă câte una. Trebuie să încărcăm și să și descărcăm apoi. Este foarte complicată treaba”, a explicat Claudia Chiru pentru DC News.

Profesorii implicați în organizarea examenului spun că blocajele tehnice generează întârzieri și prelungesc timpul petrecut în centrele de examen.

„Eu sunt asistentul 2 în sală, deci nu scanez, așa cum face colega mea, asistentul 1. Eu sunt plătită cu 150 de lei brut pe zi, ea cu 180 de lei brut pe zi. Deci eu pot să mă ridic acum și s-o las singură, pentru că nu intră în atribuțiunile mele să aștept, fiind asistentul 2 și fiind plătită mai puțin. Pa, Mariana! Te las cu platforma în brațe! Vă dați seama la ce suntem supuși? Serverul e mic de doi ani! Tot mic a rămas”, a mai spus cadrul didactic în mesajul public.

De asemenea, prof. Claudia Chiru susține pentru DC News că „nu vreau cei 150 de lei brut, îi las pentru ei, să îi pună la server și platformă. Nu glumesc, o să rup contractul civil semnat”.

VEZI ȘI: De la caietul „plin de roșu” la gândirea critică: ce poate învăța școala românească de la cea americană

Problemele platformelor digitale din educație, reclamate tot mai des de profesori

Prof. Claudia Chiru a comparat dificultățile întâmpinate la Evaluarea Națională cu alte probleme apărute în utilizarea platformelor digitale din sistemul de învățământ. Aceasta a dat exemplul catalogului electronic Adservio, despre care spune că a generat recent situații confuze pentru cadrele didactice de la clasele pregătitoare.

„Pe Adservio unde avem catalogul electronic au încurcat specificul clasei Pregătitoare cu celelalte și au setat astfel încât să trebuiască să încheiem medii la fiecare materie, însă noi nu trebuie să facem asta la clasa Pregătitoare, pentru că nu punem calificative”, a mai spus prof. Chiru pentru DC News.

Potrivit acesteia, profesorii au fost contactați inclusiv în weekend pentru a efectua operațiuni care, în opinia sa, nu ar fi trebuit să fie necesare.

„Au început în weekend să ne sune acasă să intrăm pe platformă să încheiem mediile la fiecare materie pentru că sunt ei incompetenți. Nu au habar de ce se întâmplă la școală, au luat banii și atât”, a declarat cadrul didactic.

CITEȘTE ȘI: Lecția unei învățătoare românce: „Un schimb de experiență ar fi mult mai bun decât niște ore de curs online”

Evaluarea Națională continuă în zilele următoare

Calendarul Evaluării Naționale 2026 continuă conform programului stabilit. Elevii vor susține următoarele probe în zilele următoare, iar rezultatele vor fi folosite pentru admiterea la liceu.

Rămâne de văzut dacă Ministerul Educației va oferi explicații privind blocajele raportate de profesori și dacă vor fi luate măsuri pentru evitarea unor situații similare la următoarele etape ale examenului.