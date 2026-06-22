Fost ministru al Transporturilor din Spania, condamnat la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție / FOTO: magnific.com @wirestock

Fostul ministru spaniol al Transporturilor, José Luis Abalos, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierului Pedro Sanchez și o figură importantă în ascensiunea acestuia la conducerea Spaniei, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru fapte de corupție. Decizia a fost anunțată luni de Tribunalul Suprem de la Madrid, potrivit AFP.

Instanța a transmis că: „Tribunalul Suprem condamnă pe fostul ministru José Luis Abalos la 24 ani de închisoare şi pe Koldo Garcia (fost consilier al lui Abalos, n.r.) la 19 ani pentru infracţiunile de apartenenţă la un grup infracţional, de corupţie, de deturnare de fonduri publice şi de trafic de influenţă”.

Cei doi se află în detenție provizorie.

José Luis Abalos, fostul său consilier Koldo Garcia și omul de afaceri Victor de Aldama au fost judecați într-un dosar care vizează presupuse acte de corupție legate de achiziția a milioane de măști de protecție în timpul pandemiei de COVID-19. Ancheta a vizat și alte presupuse nereguli.

Potrivit instanței, verdictul a fost: „adoptat în unanimitate” iar judecătorii au stabilit că „a concluzionat că cei trei inculpaţi au format un grup infracţional organizat cu o împărţire a atribuţiilor şi care a comis infracţiuni grave de corupţie”.

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Beneficii personale în schimbul atribuirii contractelor

Conform procurorilor, fostul ministru ar fi primit diverse avantaje în schimbul acordării unor contracte publice. Anchetatorii susțin că Abalos ar fi beneficiat de plăți lunare, vacanțe alături de familie, favoruri pentru amantele sale și chiar de plata unor servicii de prostituție.

În același dosar, omul de afaceri Victor de Aldama a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare. Pedeapsa sa a fost însă suspendată, după ce a cooperat cu autoritățile pe parcursul investigației.

José Luis Abalos a avut o influență majoră în Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE). El a fost unul dintre principalii susținători ai lui Pedro Sanchez și a ocupat funcția de secretar al partidului înainte ca scandalul de corupție să izbucnească.

La acel moment, Abalos era considerat unul dintre cei mai puternici lideri ai formațiunii.

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Acuzații lansate împotriva premierului Pedro Sanchez

În timpul procesului, Victor de Aldama a făcut acuzații directe la adresa șefului guvernului spaniol.

Acesta a declarat în fața instanței că Pedro Sanchez ar fi fost liderul „bandei organizate” și a susținut că Partidul Socialist Spaniol ar fi beneficiat de finanțare ilegală provenită din comisioanele investigate în acest dosar.

Premierul spaniol, aflat sub presiunea opoziției, a respins în repetate rânduri orice implicare în activitățile investigate. Pedro Sanchez a negat existența unei legături între cei trei inculpați și fondurile utilizate de PSOE și a susținut că nu a avut cunoștință despre presupusele activități frauduloase desfășurate de aceștia, notează Agerpres.