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Iranienii au părăsit fulgerător negocierile cu americanii după ce au citit un mesaj „insultător” transmis de Trump

Autor: Darius Muresan
Data publicării: 21 Iun 2026
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donald trump sua presedinte
Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Delegaţia iraniană a părăsit locul în care se desfăşoară tratativele cu Statele Unite în Elveţia, după un mesaj considerat "insultător" din partea preşedintelui american Donald Trump.

Anunțul a fost făcut de agenția de presă IRNA, iar incidentul, amintesc agențiile AFP și Agerpres, demonstrează tensiunile care înconjoară aceste negocieri deja fragilizate de ostilităţile din Liban.

Pe platforma sa Truth Social, preşedintele american somase Teheranul să îşi împiedice aliaţii din Liban, cu referire la Hezbollah, să "provoace probleme", în caz contrar Statele Unite urmând să îşi reia atacurile.

"Ar face bine să îşi măsoare cuvintele; forţele noastre armate sunt pregătite să le răspundă pe alt ton", a replicat pe X influentul şef al echipei iraniene de negociere, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Conform termenilor protocolului de acord americano-iranian semnat miercurea trecută, ambele părţi trebuie "să se abţină de la a ameninţa cu recurgerea la forţă una împotriva celeilalte", reaminteşte AFP.

Discuţiile trebuie să conducă, într-o perioadă reînnoibilă de 60 de zile, la un acord final pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului din 28 februarie şi care a făcut mii de morţi, în special în Iran şi în Liban.

Potrivit IRNA, delegaţia iraniană "a părăsit clădirea în care se desfăşurau negocierile", care intraseră "într-o fază dificilă după 80 de minute de discuţii şi o întrerupere, în urma publicării unui mesaj insultător de către preşedintele Statelor Unite".

Cu toate acestea, potrivit unui diplomat apropiat negocierilor, iranienii rămân "angajaţi" în tratativele care sunt mediate de Pakistan şi Qatar.

Delegaţia "nu a comunicat mediatorilor nicio intenţie de a pleca", a indicat acest diplomat sub protecţia anonimatului.

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