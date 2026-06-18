Germania desfăşoară două nave în Marea Roşie pentru o posibilă misiune în strâmtoarea Ormuz

Anunțul a fost făcut de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Germania desfăşoară două nave în Marea Roşie în pregătirea unei posibile misiuni militare în strâmtoarea Ormuz, a declarat joi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, informează Reuters. "În acest...

Germania desfăşoară două nave în Marea Roşie în pregătirea unei posibile misiuni militare în strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, informează Agerpres, citând Reuters.

Anunțul ministrului german al Apărării

"În acest moment, dragorul nostru de mine Fulda şi nava de aprovizionare Mosel navighează prin Canalul Suez spre Marea Roşie", a declarat Pistorius presei la sosirea sa pentru o reuniune cu omologii săi din NATO la Bruxelles.

El a mai spus că va fi necesară aprobarea Iranului şi Omanului înainte de orice participare la o operaţiune de deminare şi a adăugat că orice misiune va depinde, de asemenea, de evoluţia discuţiilor dintre Iran şi Statele Unite.

Premierul pakistanez: Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă "instantaneu", iar blocada americană asupra porturilor iraniene va fi ridicată "imediat"

Precizăm că premierul pakistanez Shehbaz Sharif declarase joi că semnarea memorandumului de înţelegere între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă "instantaneu" şi că blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârşit "imediat".

Acest protocol "va intra în vigoare cu efect imediat şi, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală", a scris Sharif pe X.

El a confirmat, de asemenea, că o ceremonie va avea loc vineri în Elveţia "pentru a comemora acest eveniment marcant şi pentru a da startul discuţiilor tehnice".

Iranul reafirmă că va aplica taxe de servicii după expirarea unui termen de 60 de zile

Între timp, Iranul şi-a reiterat intenţia de a taxa navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, după o perioadă de 60 de zile fără taxe prevăzută de memorandumul de înţelegere cu Statele Unite, timp necesar pentru negocierea unui text definitiv, transmite AFP.

Strâmtoarea "nu va reveni la situaţia de dinaintea războiului", a declarat negociatorul-şef Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un interviu difuzat miercuri seară târziu de televiziunea de stat.

"Iranul are un drept de suveranitate asupra Ormuz şi, desigur, vom percepe o taxă pentru aceste servicii", a adăugat acesta.

Conform textului memorandumului de înţelegere dezvăluit de ambele părţi, Republica Islamică "va lua măsuri, depunând toate eforturile, pentru a asigura siguranţa tranzitului navelor comerciale, fără taxe doar timp de 60 de zile", în această cale maritimă strategică, a cărei blocare de către Teheran de la începutul războiului a perturbat puternic economia mondială.