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DCNews Stiri Internațional Strâmtoarea Ormuz, redeschisă "instantaneu", iar blocada americană asupra porturilor iraniene, ridicată "imediat" - premierul pakistanez

Strâmtoarea Ormuz, redeschisă "instantaneu", iar blocada americană asupra porturilor iraniene, ridicată "imediat" - premierul pakistanez

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 18 Iun 2026
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Shehbaz Sharif
Shehbaz Sharif Foto; Wikipedia

Semnarea memorandumului de înțelegere între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă 'instantaneu'.

Blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârșit "imediat", a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de AFP.

Acest protocol "va intra în vigoare cu efect imediat și, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală", a scris Sharif pe X.

El a confirmat, de asemenea, că o ceremonie va avea loc vineri în Elveția "pentru a comemora acest eveniment marcant și pentru a da startul discuțiilor tehnice", precizează Agerpres.

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