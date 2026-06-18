Strâmtoarea Ormuz, redeschisă "instantaneu", iar blocada americană asupra porturilor iraniene, ridicată "imediat" - premierul pakistanez

Shehbaz Sharif Foto; Wikipedia

Semnarea memorandumului de înțelegere între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă 'instantaneu'.

Blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârșit "imediat", a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de AFP.

Acest protocol "va intra în vigoare cu efect imediat și, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală", a scris Sharif pe X.

El a confirmat, de asemenea, că o ceremonie va avea loc vineri în Elveția "pentru a comemora acest eveniment marcant și pentru a da startul discuțiilor tehnice", precizează Agerpres.