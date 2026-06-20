Două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în Munchen / foto în articol

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Două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în Munchen.

O persoană a fost grav rănită după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în Munchen în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunţat poliţia sâmbătă, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Două vagoane de tren au căzut de la aproximativ 5 metri de pe un pod şi s-au oprit pe şosea. Iniţial, încărcătura trenului de marfă nu a fost identificată. Cu toate acestea, poliţia a declarat că nu era vorba de materiale periculoase şi că nu exista niciun pericol pentru populaţie.

Nu este clar când vor fi repuse pe şine vagoanele de tren, iar zona ar putea rămâne închisă până duminică.

Accidentul s-a produs pe o linie utilizată exclusiv de trenurile de marfă, a declarat o purtătoare de cuvânt a operatorului feroviar Deutsche Bahn. Nu există perturbări ale serviciilor regionale sau de lungă distanţă.

A freight train plunged from a bridge in Munich last night, leaving one person seriously injuredhttps://t.co/ox1MrMPUMn — dpa news agency (@dpa_intl) June 20, 2026

In München ist ein Güterzug von einer Brücke fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person wurde verletzt. Einschränkungen im Fernverkehr gibt es nicht. https://t.co/WADXI7CvZz — DIE ZEIT (@zeitonline) June 20, 2026

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