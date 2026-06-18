Regatul Unit anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina: 150.000 de drone, rachete antiaeriene şi radare

FOTO: Agerpres

Regatul Unit a anunțat cea mai mare livrare de drone oferită Ucrainei de la începutul războiului.

Regatul Unit a anunţat joi cea mai substanţială livrare de drone în ajutorul militar oferit Ucrainei de la începutul războiului cu Rusia, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Acest nou pachet de ajutor militar britanic cuprinde în principal 150.000 de drone, 250 de rachete antiaeriene şi radare. Noile drone se adaugă unui alt ajutor militar britanic pentru Ucraina livrat deja până în luna martie şi care a cuprins circa 120.000 de drone.

Anunţul a fost făcut de ministrul britanic al apărării, Dan Jarvis, la Bruxelles, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca grupul de la Ramstein, un grup format din aproximativ 50 de ţări care susţin militar şi financiar Ucraina în războiul cu Rusia.

Ministrul britanic s-a întâlnit acolo şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că 15 state membre ale NATO şi alte 12 state din afara acestei alianţe sunt implicate în acorduri cu Ucraina pentru furnizarea de drone.

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Dronele au schimbat caracterul războiului

Pe lângă dronele primite ca ajutor militar din partea susţinătorilor săi, Ucraina şi-a dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a unei multitudini de tipuri de drone de atac şi de recunoaştere, produse atât de companiile militare de stat cât şi de companii private din industria civilă. La rândul ei, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale numeroase, s-a adaptat din mers şi a inovat de asemenea în domeniul dronelor, pentru care şi-a dezvoltat între timp o producţie masivă şi diversificată.

În conflictul declanşat în urma invaziei ruse în Ucraina dronele au schimbat caracterul războiului. De pildă, unităţile mecanizate alcătuite din tancuri şi blindate au devenit foarte vulnerabile în faţa prezenţei numeroase a dronelor, care detectează şi lovesc aceste vehicule cu mai multă uşurinţă comparativ cu armele antitanc obişnuite, rezultatul fiind pierderi semnificative de ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor în acest conflict este limitarea mişcării nu numai a vehiculelor de luptă, ci şi a infanteriei, soldaţii riscând să fie loviţi oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă, astfel că de-a lungul liniei frontului a apărut o "zonă gri" care nu este controlată de niciuna dintre cele două tabere, care în aceste condiţii se duelează de la distanţă cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete şi cu bombele ghidate cu planare.

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