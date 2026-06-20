Tragedie în Anglia: Un mort și 89 de răniți după coliziunea a două trenuri de pasageri / foto + video

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Un accident feroviar s-a produs în apropiere de Bedford. O persoană a murit și alte zeci au fost rănite.

O coliziune între două trenuri de pasageri în apropiere de Bedford, la nord de Londra, s-a soldat vineri cu un mort şi zeci de răniţi, între care 11 în stare critică, potrivit serviciilor de urgenţă care au desfăşurat resurse semnificative, informează sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.

Coliziunea a avut loc spre sfârşitul după-amiezii, la sud de Bedford, oraş situat la aproximativ 90 de kilometri nord de capitala britanică, potrivit East Midlands Railway (EMR).

"La un moment dat am fost aruncaţi pe scaunul opus şi apoi am văzut fum", a declarat Pete Knapp, un pasager, pentru Press Association.

"Oamenii gemeau, ţipau, erau în stare de şoc şi ameţiţi", a adăugat el. "Am văzut mulţi oameni care nu puteau vorbi, care aveau picioarele rupte", a mai povestit pasagerul.

La aproape cinci ore după coliziune, serviciul de ambulanţă din regiunea Estul Angliei a confirmat că o persoană a murit la faţa locului.

Serviciul a menţionat totodată că au fost cel puţin 89 de persoane rănite, dintre care 11 au suferit răni foarte grave, alte 22 au avut răni grave şi 56 au suferit răni uşoare.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că situaţia este "extrem de îngrijorătoare" şi că gândurile sale sunt alături de familiile victimelor.

"Sunt recunoscător serviciilor de urgenţă pentru răspunsul lor rapid la acest incident tragic", a adăugat el.

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Mai multe imagini au fost postate pe reţelele de socializare

Imagini neverificate postate pe reţelele de socializare arată ceea ce par a fi două trenuri ale East Midlands Railway (EMR) după coliziune, unul încastrat practic în celălalt şi pasageri pe şine.

Conform acestor imagini, ambele trenuri au rămas pe şine. Cu toate acestea, un pasager a susţinut că unul dintre trenuri a deraiat.

Serviciile de ambulanţă din Estul Angliei au indicat pe reţelele de socializare că au trimis "resurse semnificative, inclusiv ambulanţe aeriene" la locul unui "incident major" la sud de Bedford.

Pasagerul Pete Knapp a postat imagini pe platforma Bluesky, explicând că se afla în "vagonul din faţă" al unuia dintre trenuri şi era "în şoc" după coliziune.

"Sunt bine, picioarele îmi sângerează şi am fost lovit la spate. Ceilalţi nu sunt bine", a adăugat el.

O pasageră, Teresa Itabor, a declarat pentru BBC că s-a auzit "o bubuitură uriaşă", iar ea s-a lovit cu capul de scaunul din faţă. "Am deschis ochii şi atunci am văzut oameni întinşi pe jos şi sânge peste tot", a povestit ea.

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Coliziunile între trenuri sunt relativ rare în Regatul Unit

Un purtător de cuvânt al EMR a confirmat coliziunea între două trenuri, unul care venea din Corby şi celălalt din Nottingham, ambele oraşe din centrul Angliei.

Niciun tren nu a putut ajunge sau părăsi gara St. Pancras din Londra după incident, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, s-a declarat "profund îngrijorată".

Biroul de Investigare a Accidentelor Feroviare, care anchetează accidentele de tren şi tramvai, a declarat că o echipă de anchetatori se află la faţa locului "pentru a începe să strângă probe".

Expertul feroviar Tony Miles a declarat pentru Sky News că pare a fi o "coliziune cu viteză relativ mică" şi că daunele aduse trenurilor par "destul de mici".

Coliziunile între trenuri sunt relativ rare în Regatul Unit.

În septembrie 2023, mai multe persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în gara Aviemore din Highlands, în Scoţia.

Cu trei ani mai devreme, în august 2020, un tren de dimineaţă care făcea legătura între Aberdeen şi Glasgow a deraiat, trei persoane fiind ucise în apropierea oraşului Stonehaven, în nord-estul Scoţiei, după o alunecare de teren cauzată de ploile abundente.

???? PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026