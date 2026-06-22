China înăsprește măsurile împotriva SUA după ce Alibaba și BYD au ajuns pe lista Pentagonului. Companii americane din apărare și aerospațial, pe lista restricțiilor / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @ilin_sergey

China a anunțat luni noi sancțiuni împotriva mai multor companii americane, în special din sectoarele apărării și industriei aerospațiale. Decizia vine la aproximativ o lună după vizita la Beijing a președintelui Donald Trump, întâlnire care avea ca obiectiv reducerea tensiunilor dintre cele două mari puteri economice. Autoritățile chineze susțin că măsurile reprezintă un răspuns la decizia Departamentului american al Apărării de a extinde lista companiilor chineze considerate a avea legături cu armata chineză.

În urmă cu două săptămâni, Pentagonul a publicat o versiune actualizată a unei liste care include zeci de entități considerate „companii militare chineze” care operează direct sau indirect în Statele Unite, informează lefigaro.fr. Pe lista extinsă au fost adăugate și companii cunoscute la nivel mondial, precum Alibaba, Baidu și BYD.

Ca reacție, Beijingul a anunțat includerea a zece companii și entități americane pe lista organizațiilor către care sunt interzise exporturile de produse care pot avea atât utilizare civilă, cât și militară.

„Este interzis oricărei organizații sau oricărei persoane din orice țară sau regiune să transfere ori să furnizeze acestor entități produse cu dublă utilizare, civilă și militară, provenite din China. Orice activitate de export aflată în desfășurare trebuie să înceteze imediat”, a transmis Ministerul Comerțului într-un comunicat.

Printre companiile vizate se află AVEOX și Red Cat. Ministerul Comerțului din China a explicat motivele acestor sancțiuni.

„Aceste măsuri au fost adoptate ca răspuns la acțiunea inacceptabilă a guvernului american de a adăuga noi entități pe așa numita «listă a companiilor militare chineze»”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului într-un alt comunicat.

CITEȘTE ȘI: China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!

Restricții și pentru achizițiile publice din China

Autoritățile chineze au anunțat, de asemenea, că instituțiile publice și administrațiile locale nu vor mai putea cumpăra produse de la 46 de companii americane în cadrul procedurilor de achiziții publice.

„Cumpărătorii nu sunt autorizați să achiziționeze produse fabricate de aceste companii”, a explicat Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Printre companiile afectate se numără mai multe entități ale Lockheed Martin și Raytheon, precum și divizia de spațiu, apărare și securitate a Boeing.

Noile restricții arată că relațiile economice dintre Beijing și Washington rămân tensionate, în ciuda eforturilor diplomatice recente. Măsurile adoptate de ambele părți vizează companii importante din domenii strategice precum tehnologia, apărarea, industria aerospațială și producția de vehicule electrice.

VEZI ȘI: Hegseth admite ascensiunea istorică a Chinei și spune că SUA nu vor accepta un hegemon în Asia