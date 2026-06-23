Euro digital, tot mai aproape de realitate. Obstacol cheie depășit în Parlamentul European în lupta cu Visa şi Mastercard

Euro digital - Fotografie realizată cu AI

Banca Centrală Europeană (BCE) a obţinut marţi un sprijin esențial de la Parlamentul European (PE) pentru introducerea euro digital, un mijloc electronic de plată menit să facă zona euro mai puţin dependentă de...

Banca Centrală Europeană (BCE) a obţinut marţi un sprijin major de la Parlamentul European (PE) pentru lansarea euro digital, un mijloc electronic de plată menit să facă zona euro mai puţin dependentă de firmele americane Visa şi Mastercard, într-un context de tensiuni transatlantice, transmite Reuters.

Ce e euro digital

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi folosită la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

Euro digital va permite tuturor rezidenţilor din euro zone să facă plăţi online şi direct. Pregătit de şase ani de BCE, euro digital a devenit o problemă mai presantă, după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump. Președintele american a impus taxe vamale partenerilor comerciali tradiţionali, precum Uniunea Europeană, sporind temerile că SUA ar putea la un moment dat transforma într-o armă dominaţia asupra reţelelor de plăţi, cum ar fi Visa şi Mastercard.

Băncile îngrijorate de retragerile din depozite

Aprobarea proiectului de regulament de către Comitetul Economic al Parlamentului European vine după trei ani de divergenţe între BCE şi bănci, care sunt îngrijorate de retragerile din depozite şi de pierderea veniturilor.

"Introducerea euro digital va reduce dependenţa excesivă de furnizorii din afara Europei, acesta devenind un mijloc de plăţi pan-european şi va aduce moneda unică în era digitală dând cetăţenilor blocului comunitar libertatea de a opta să plătească cu banii băncii centrale în tranzacţiile zilnice", conform proiectului de regulament.

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BCE intenţionează să testeze un proiect pilot de 12 luni al euro digital, începând din semestrul doi al anului viitor, înainte de lansarea completă în 2029. BCE a mai transmis că urmăreşte cu atenţie adoptarea poziţiei finale a Parlamentului.

Simulările BCE arată că cei care au depozite pot retrage până la 699 miliarde euro de la băncile din zona euro dacă limita deţinerilor de euro digital este stabilită la 3.000 euro de persoană. Aceasta echivalează cu 8,2% din toate depozitele de retail la vedere, deşi impactul va fi mai mare pentru micii creditori şi băncile de retail.

Cât ar putea costa băncile europene introducerea euro digital

Introducerea euro digital ar putea costa băncile europene între patru şi şase miliarde de euro, pe o perioadă de patru ani, a afirmat recent Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene.

Noua monedă digitală la care lucrează BCE este estimată să coste aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a fi configurată. Apoi, costurile operaţionale se vor situa la 300 milioane euro, a adăugat el, fără a specifica dacă această cifră se referă la o sumă anuală.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi folosită la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

"Estimările prezentate, care se bazează pe indicaţiile primite de la bănci, arată costuri de implementare între patru şi şase miliarde de euro, pe o perioadă de patru ani: este aproximativ 3% din ceea ce ele cheltuie anual cu mentenanţa sistemului IT", a spus Cipollone.

Cum își vor acoperi băncile costurile

Băncile vor putea să-şi acopere aceste costuri de pe urma comisioanelor pe care le primesc de la comercianţi pentru serviciile furnizate pe segmentul euro digital. Băncile vor fi cele care vor acorda utilizatorilor aplicaţia de smartphone necesară pentru a plăti cu euro digitali.

Totuşi, băncile nu ar trebui să deducă din comisioanele comercianţilor costurile pe care în mod normal le suportă pentru remunerarea reţelelor private de plăţi, deoarece BCE nu le va taxa pentru serviciul său de reţea.

În momentul de față, BCE lucrează la selectarea creditorilor interesaţi să ia parte la faza pilot a euro digital euro, înaintea lansării oficiale din anul 2029.

În schimb, comercianţii vor economisi bani, deoarece va exista un plafon al comisioanelor percepute pentru plăţile în euro digital, iar plafonul va fi sub cel perceput în prezent de firmele internaţionale, cum ar fi Visa şi Mastercard, notează Agerpres.