Kim Jong Un, anunț referitor la o nouă etapă a armelor nucleare

Distrugător nord-coreean cu rachete ghidate din clasa Choe Hyon,

Kim Jong Un a afirmat că armata este în curs de 'a echipa Marina cu arme nucleare', potrivit agenției oficiale de presă KCNA, adăugând că dorește să construiască nave militare de 10.000 de tone, transmite AFP.

Kim a făcut aceste declarații marți la Nampo, în cursul ceremoniei de intrare în serviciu a navei Choe Hyon, una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone lansate la apă anul trecut de către Coreea de Nord, potrivit KCNA.

'Programul care vizează echiparea Marinei cu arme nucleare își urmează cursul fără a devia de la direcția prevăzută', a subliniat liderul comunist în timpul ceremoniei.

'Este vorba despre o orientare strategică de o importanță crucială, deoarece va permite menținerea forței nucleare a statului nostru pregătită să desfășoare operațiuni variate și eficiente, a dat el asigurări.

Phenianul explicase anterior că Choe Hyon este echipată cu 'cele mai puternice arme', iar Kim a efectuat în acest an mai multe inspecții, supervizând în special un test cu rachetă de croazieră de pe această navă, în aprilie.

'După Choe Hyon, vom introduce în curând în serviciu distrugătorul Kang Kon. Apoi, vom lansa una după alta nave de război strategice de 10.000 de tone', a mai afirmat Kim.

Coreea du Nord ar urma astfel să 'construiască în fiecare an două nave de suprafață dintr-o clasă superioară celei a navei Choe Hyon, dintre care un crucișător de 10.000 de tone', a spus el, potrivit Agerpres.

Apărarea apelor din largul coastelor noastre aparține, în mod clar, trecutului

'Epoca în care Marina noastră era doar o forță însărcinată cu apărarea apelor din largul coastelor noastre aparține de acum, în mod clar, trecutului', a proclamat Kim Jong Un.

În cadrul unei reuniuni plenare a Partidului Muncitorilor din Coreea care s-a încheiat luni, el s-a angajat să consolideze capacitățile de apărare ale țării, afirmând că eforturile de modernizare militară ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite împing regiunea 'în pragul unui război nuclear'.

Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri 'stat nuclear ireversibil' după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump din cauza divergențelor privind denuclearizarea țării și ridicarea sancțiunilor care o vizează.

Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân tehnic în război, deoarece conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu și nu printr-un tratat de pace. Ele sunt separate printr-o zonă demilitarizată de-a lungul frontierei, reamintește AFP.