Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional 6 din 10 moldoveni vor în UE. Câţi vor unirea cu România

6 din 10 moldoveni vor în UE. Câţi vor unirea cu România

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 24 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Republica Moldova
Alegeri Republica Moldova | Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lalandrew

Un sondaj realizat în Republica Moldova arată că 6 din 10 cetăţeni vor ca ţara lor să adere la Uniunea Europeană. Sondajul arată şi câte persoane îşi doresc unirea ţării lor cu România.

Un sondaj de opinie realizat de Ates Research Group arată că procentul moldovenilor care vor aderarea ţării lor la Uniunea Europeană se apropie de 60%, în creştere faţă de momentul referendumului, când cifra era de 51%. 

De asemenea, sondajul arată că peste 38% dintre cetăţenii moldoveni ar vota pentru unirea cu România, în cazul în care ar fi organizat un referendum în acest sens. 

Conform sondajului, 59% dintre respondenţi vor ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană, iar 28,4% s-ar pronunţa împotriva acestui lucru. În ceea ce priveşte aderarea Republicii Moldova la NATO, procentul celor care nu şi-ar dori acest lucru este de 50,3%, în timp ce total de acord ar fi doar 28,5%, conform Veronicăi Ateş, director executiv Ates Research Group, citată de Radio Chişinău

Aproape 4 din 10 moldoveni vor unirea cu România 

Sondajul arată şi câţi cetăţeni din Republica Moldova vor unirea cu România. 38,5% dintre respondenţi ar vota DA la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. 

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți, și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de ±3%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
ue
nato
unire
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Adrian   •   24 Iunie 2026   •   10:25

Dacă interesa unire cu România, ofaceau când s-au desprins de URSS!

Valter Cojman   •   24 Iunie 2026   •   10:15

Daca doar 38% vor unirea cu tara mama, Romania, eu zic ca Romania nu mai trebuie sa-si bata joc de copii, veteranii de razboi, mame cu nou nascuti, pensionarii cu pensii bazate pe contributivitate si de salariati prin impozitarea excesiva a muncii din Romania ca sa dea bani si ajutoare R. Moldova.
Daca vor sa le fie bine, sa se uneasca cu tara mama.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close