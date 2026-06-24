6 din 10 moldoveni vor în UE. Câţi vor unirea cu România

Alegeri Republica Moldova | Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lalandrew

Un sondaj realizat în Republica Moldova arată că 6 din 10 cetăţeni vor ca ţara lor să adere la Uniunea Europeană. Sondajul arată şi câte persoane îşi doresc unirea ţării lor cu România.

Un sondaj de opinie realizat de Ates Research Group arată că procentul moldovenilor care vor aderarea ţării lor la Uniunea Europeană se apropie de 60%, în creştere faţă de momentul referendumului, când cifra era de 51%.

De asemenea, sondajul arată că peste 38% dintre cetăţenii moldoveni ar vota pentru unirea cu România, în cazul în care ar fi organizat un referendum în acest sens.

Conform sondajului, 59% dintre respondenţi vor ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană, iar 28,4% s-ar pronunţa împotriva acestui lucru. În ceea ce priveşte aderarea Republicii Moldova la NATO, procentul celor care nu şi-ar dori acest lucru este de 50,3%, în timp ce total de acord ar fi doar 28,5%, conform Veronicăi Ateş, director executiv Ates Research Group, citată de Radio Chişinău.

Aproape 4 din 10 moldoveni vor unirea cu România

Sondajul arată şi câţi cetăţeni din Republica Moldova vor unirea cu România. 38,5% dintre respondenţi ar vota DA la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă.

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți, și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de ±3%.