Zelenski, încurajat de Trump să acționeze „mai îndrăzneț” în strategia de presiune asupra Rusiei pentru pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Guvernul ucrainean consideră că are sprijinul SUA pentru o strategie de presiune asupra Rusiei menită să ducă la reluarea negocierilor de pace. Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o discuție privată.

Guvernul de la Kiev consideră că beneficiază de susținerea lui Donald Trump pentru o strategie de presiune menită să determine Rusia să accepte reluarea negocierilor de pace, potrivit Kyiv Independent, care citează surse oficiale ucrainene. Informațiile au apărut după ce a fost relatat că președintele american ar fi avut o discuție privată cu Volodimir Zelenski, în cadrul căreia l-ar fi încurajat să adopte o abordare mai fermă.

Un oficial de rang înalt din executivul ucrainean a declarat pentru publicația citată că Trump pare mai deschis față de sprijinirea poziției Kievului și că i-ar fi transmis lui Zelenski, în privat, că ar trebui să „acționeze mai îndrăzneț” în discuțiile cu Moscova.

Aceste evoluții vin în contextul în care Ucraina își intensifică demersurile diplomatice pentru organizarea unei întâlniri directe între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, inițiativă susținută de Trump, dar respinsă în mod constant de Kremlin.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că Putin va face ceva fără să se pună presiune pe el”, a adăugat oficialul, care a fost informat despre recenta întâlnire dintre Trump și Zelenski.

Deși reprezentanți ai administrației americane nu au confirmat explicit dacă Trump susține atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei, aceștia au subliniat că liderul de la Washington consideră presiunea militară un element esențial.

„Președintele Trump crede în pace prin forță”, a spus un oficial american.

Încercarea Kievului de a aduce Rusia la masa negocierilor

De-a lungul ultimilor ani, Volodimir Zelenski a susținut că doar Vladimir Putin are capacitatea de a încheia războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Totuși, încercările de a organiza o întâlnire directă între cei doi lideri au eșuat constant, în principal din cauza refuzului Kremlinului.

Partea rusă a evitat negocieri într-un stat neutru și a insistat ca Zelenski să se deplaseze la Moscova, variantă respinsă de Kiev, care o consideră mai degrabă o tactică de evitare a dialogului real.

„Nu voi merge la Moscova pentru a mă întâlni cu Putin. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau în Orientul Mijlociu”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor pe 17 iunie.

Anterior în această lună, Donald Trump a indicat public că susține ideea unor negocieri directe.

„Nu mă deranjează. Să rezolve ei între ei”, a spus Trump.

În ciuda acestor poziții, Kremlinul a menținut condiția ca orice eventuală întâlnire să aibă loc la Moscova, ceea ce a menținut blocajul diplomatic și a determinat Ucraina să exploreze alternative.

Potrivit unor oficiali ucraineni, echipa lui Zelenski a concluzionat că Vladimir Putin, care a evitat până acum o confruntare directă cu Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă, ar putea fi pus într-o situație dificilă dacă ar refuza o invitație transmisă direct de liderul american.

În cadrul discuției din 16 iunie dintre Zelenski și Trump, președintele ucrainean a avansat o posibilă soluție: organizarea unui summit în Statele Unite, cu participarea ambilor lideri.

„Zelenski i-a sugerat lui Trump să-l invite pe Putin în America, iar asta ar fi perfect”, a spus oficialul ucrainean de rang înalt. „Lui Donald i-a plăcut ideea”.

Surse americane citate de Kyiv Independent au confirmat că propunerea a fost într-adevăr discutată, însă au precizat că o astfel de întâlnire nu este așteptată „în viitorul apropiat”.

Presiuni militare și escaladare pe front

În paralel cu demersurile diplomatice, Ucraina și-a intensificat operațiunile militare pe teritoriul Rusiei.

În ultimele săptămâni, mai multe orașe rusești, inclusiv Moscova, anterior ferită de impactul direct al războiului, au fost vizate de atacuri ucrainene. Kievul consideră aceste acțiuni parte a unei strategii de presiune asupra Kremlinului pentru a-și reconsidera poziția.

Statele Unite au evitat în mare parte să comenteze aceste evoluții, însă Ambasada SUA la Moscova a emis recent o avertizare de securitate privind riscurile generate de atacurile cu drone asupra teritoriului rus pentru cetățenii americani.

În același timp, Rusia a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei, aspect discutat și în cadrul întâlnirilor dintre Zelenski și Trump.

La ultima lor întrevedere, liderul ucrainean i-a prezentat președintelui american imagini cu distrugerile provocate de un atac rus asupra Lavrei Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante obiective religioase și istorice ale Ucrainei.

Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, Trump a fost vizibil afectat de imagini, fiind descris ca „dezamăgit” și „emoționat”.

Discuțiile au inclus și tema apărării antiaeriene, una dintre prioritățile Kievului.

Zelenski a declarat recent că Trump susține ideea producerii sub licență de rachete pentru sistemele Patriot, destinate apărării antiaeriene.

Subiectul a devenit și mai urgent în contextul presiunii asupra stocurilor americane, inclusiv din cauza implicării SUA în conflictul cu Iranul, în timp ce Ucraina se confruntă cu un deficit de interceptoare.

Administrația americană a precizat că va „analiza” propunerea.

Discuțiile din cadrul G7 au consolidat, de asemenea, mesajul Ucrainei privind evoluția situației de pe front, Kievul susținând că deține inițiativa în război.

Oficialii ucraineni consideră că recentele evoluții militare au contribuit la schimbarea percepției lui Trump, care ar vedea acum Ucraina într-o poziție mai favorabilă decât la începutul anului.

Această schimbare s-a reflectat și în declarația finală a summitului G7, unde liderii au reafirmat „sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina” și au indicat că sunt „pregătiți să analizeze” sprijinirea producției interne de armament în Ucraina.

„Rusia ar trebui să încheie un acord”, a spus președintele american, conform Kyiv Independent.

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