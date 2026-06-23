De la influența Rusiei spre UE? Armenia face un nou pas către Bruxelles, iar Von der Leyen pregătește o vizită oficială

Președintele Rusiei, Vladimir Putin (dreapta), și premierul Armeniei (stânga), Nikol Pașinian, participă la o întâlnire la Kremlin, la Moscova, Rusia, 1 aprilie 2026. Sursa Foto: Agerpres.

Ursula von der Leyen urmează să efectueze o vizită în Armenia săptămâna viitoare, alături de o delegație a Uniunii Europene, într-un context de sprijin pentru guvernul proeuropean de la Erevan.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să efectueze o deplasare în Armenia în cursul săptămânii viitoare, potrivit a trei surse familiarizate cu planificarea vizitei.

În cadrul acestei misiuni, delegația Uniunii Europene, din care va face parte și comisara pentru Extindere, Marta Kos, va ajunge la Erevan într-un gest politic de sprijin pentru premierul Nikol Pașinian, după victoria clară obținută de formațiunea sa proeuropeană la alegerile parlamentare din iunie.

"Am văzut că țara s-a aflat sub o presiune intensă și constantă din partea Rusiei"

Vizita, stabilită provizoriu pentru 1 iulie, dar încă nefinalizată ca detalii logistice, are loc într-un context în care Pașinian încearcă să consolideze desprinderea Armeniei de influența Rusiei și să aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană, în urma unui scrutin perceput pe scară largă drept un test decisiv pentru direcția geopolitică a țării.

Un oficial european implicat în organizarea deplasării a declarat, sub protecția anonimatului, că „Am văzut că țara s-a aflat sub o presiune intensă și constantă din partea Rusiei; o astfel de vizită ar transmite un semnal puternic de sprijin, continuând ajutorul concret oferit deja”, făcând referire la importanța simbolică a prezenței europene în regiune.

Același oficial a subliniat că mesajul principal al vizitei va fi că „Europa este aici pentru voi”.

Programul vizitei are însă efecte și asupra agendei instituționale de la Bruxelles. Conform a doi oficiali europeni, reuniunea Colegiului Comisarilor programată pentru 1 iulie a fost anulată, ceea ce a dus la amânarea sau afectarea mai multor inițiative legislative. Printre acestea se numără propunerea Comisiei Europene privind achizițiile publice, care urmărește o reformă amplă a regulilor de atribuire a contractelor la nivelul Uniunii, precum și dosare referitoare la piața unică a apărării, inovare și sectorul zootehnic. Comisia nu a stabilit încă o nouă dată pentru aceste propuneri.

A doua vizită a Ursulei von der Leyen în Armenia într-un interval mai mic de două luni

Deplasarea din săptămâna viitoare va fi a doua vizită a Ursulei von der Leyen în Armenia într-un interval mai mic de două luni. În luna mai, șefa Comisiei Europene s-a aflat la Erevan cu ocazia summitului Comunității Politice Europene găzduit de Armenia, înainte de participarea la primul summit bilateral UE–Armenia.

Alegerile recente au fost primele organizate după retragerea treptată a forțelor ruse din regiunea Nagorno-Karabah începând cu septembrie 2022, unde acestea fuseseră desfășurate ca „forțe de menținere a păcii” după conflictul din 2020. Teritoriul, aflat în interiorul granițelor recunoscute internațional ale Azerbaidjanului, era controlat de populația de etnie armeană încă din conflictul din anii ’90, însă întreaga populație a fugit în urma ofensivei azere de recucerire.

În acest context, Pașinian a accelerat orientarea strategică a Armeniei către Occident, suspendând participarea țării la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), alianță militară condusă de Rusia, și exprimând deschis perspectiva unei viitoare aderări la Uniunea Europeană.

Bruxellesul a intensificat sprijinul politic și financiar acordat Armeniei

Premierul armean a obținut un al treilea mandat și și-a menținut majoritatea parlamentară, în ciuda unor acuzații privind tentative de influențare a scrutinului de către Moscova. Campania electorală a fost marcată de suspiciuni de ingerință și cumpărare de voturi, iar autoritățile au reținut peste 40 de persoane în cadrul unei anchete privind o presupusă schemă atribuită unor actori legați de opoziție.

Între timp, Bruxellesul a intensificat sprijinul politic și financiar acordat Armeniei, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Erevan și Moscova.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a confirmat un pachet de 34 de milioane de euro destinat compensării impactului noilor restricții impuse de Rusia asupra exporturilor armene și sprijinirii diversificării comerțului către piețele europene. În paralel, UE a desfășurat o misiune civilă de monitorizare la frontiera dintre Armenia și Azerbaidjan, conform Politico.

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