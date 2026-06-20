Japonia majorează taxele de eliberare a vizelor pentru străini cu 400%. Țările care nu vor fi afectate

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Japonia va crește cu 400% taxele pentru eliberarea vizelor destinate străinilor.

Guvernul nipon va majora taxele de eliberare a vizelor pentru străini cu 400% începând din iulie, prima astfel de creştere în 48 de ani, din cauza inflaţiei şi a deprecierii yenului, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres.

Guvernul nipon a decis vineri să crească taxa de viză cu o singură intrare, inclusiv vizele turistice, de la 3.000 la 15.000 de yeni (adică de la 16 la 81 de euro). Aceasta reprezintă o creştere de 400%, prima astfel de creştere din 1978.

În ceea ce priveşte vizele cu intrări multiple, care permit vizitatorilor să intre în Japonia de mai multe ori într-o perioadă specificată, preţul va creşte de la 6.000 la 30.000 de yeni (de la 32 la 162 de euro), o creştere care este tot de 400%.

Ministrul afacerilor externe nipon, Toshimitsu Motegi, a indicat în cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri că guvernul nu se aşteaptă ca această măsură, care reflectă creşterea preţurilor în arhipelag, "să aibă un impact imediat asupra turismului".

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Țările care nu vor fi afectate

Decizia nu afectează ţările incluse în programul de scutire de viză al Japoniei, cum ar fi Spania şi douăzeci de naţiuni de pe continentul american, între care Argentina, Brazilia, Chile, Costa Rica, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Mexic şi Uruguay.

Noile tarife, care se vor aplica cererilor depuse de la 1 iulie, urmăresc să se apropie de ratele de eliberare a vizelor aplicate de restul ţărilor G7.

Luna trecută, parlamentul nipon a aprobat un proiect de lege pentru creşterea taxelor de viză pentru străini, pe fondul dezbaterii privind imigraţia şi turismul excesiv în ţara asiatică.

Cetăţenii români pot călători în Japonia fără viză, pentru şederi de maximum 90 de zile şi cu condiţia să desfăşoare exclusiv activităţi neremunerate (temporary visitor), potrivit informaţiilor publicate pe site-ul MAE.

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