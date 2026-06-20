Manifestație la Londra pentru revenirea Regatului Unit în UE: Surpriză cu numărul de participanți / video

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Manifestaţie modestă la Londra în favoarea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Aproximativ 1.500 de persoane, potrivit organizatorilor, sau câteva sute, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă la Londra la o manifestaţie în favoarea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană, înaintea împlinirii pe 23 iunie a zece ani de la referendumul care a decis Brexitul, transmite agenţia EFE.

Participanţii la Marşul Naţional pentru Reîntoarcere (NRM - conform acronimului englez al mitingului) s-au adunat în jurul staţiei de metrou Temple cu pancarte, şepci, tricouri, precum şi drapele ale UE cu cele 12 stele galbene pe fond albastru.

"Vrem să ne luăm steaua înapoi", "Cetăţean al Europei" şi "Re:Uniune" au fost printre pancartele cele mai remarcate ale marşului, care a pornit de la staţia Temple şi s-a încheiat în Piaţa Parlamentului.

Printre alte pancarte se puteau citi lozinci precum "Brexitul este de rahat", "Nu vreau ca ţara mea să dea înapoi, vreau să meargă înainte" sau "Să revenim în UE pentru comerţ şi locuri de muncă".

Organizatoarea marşului, Clare Hall, a declarat presei că ar dori să vadă Regatul Unit revenind în UE ca stat membru cu drepturi depline, întrucât, în opinia sa, ultimul deceniu a demonstrat că Brexitul a fost o decizie greşită.

Toată campania pentru Brexit "s-a bazat pe imigraţie, şi s-a demonstrat că aceasta a fost o absurditate totală", a mai spus ea, adăugând că "viaţa a devenit mai dificilă" întrucât totul este mai scump, şi că tinerii vor "plăti consecinţele Brexitului".

Actualul premier britanic, laburistul Keir Starmer, a vorbit deja despre un nou impuls în relaţia cu UE, dar fără revenirea în blocul comunitar, subiect totuşi abordat de alţi membri ai partidului său, precum fostul ministru al sănătăţii Wes Streeting.