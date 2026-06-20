Vânătoarea de balene, practicată din nou în Islanda după o pauză de 2 ani

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Vânătoarea de balene a reînceput să fie practicată în Islanda după o pauză de doi ani.

Baleniera Hvalur, una dintre ultimele două pe care le mai deţine Islanda, a ridicat ancora pentru a pleca la vânătoare de balene după o pauză de doi ani, au relatat sâmbătă presa locală şi activişti ecologişti, informează AFP și Agerpres.

Cele două nave au început pregătirile de plecare vineri seară, după ce şi-au testat în prealabil harpoanele, au anunţat companiile mass-media islandeze MBL şi RUV.

Un protestatar s-a legat de catargul uneia dintre aceste nave la plecarea ei din portul din Reykjavik, înainte să coboare vineri seară de pe catarg şi să fie escortat de Poliţie, potrivit RUV.

Criticată în mod regulat de asociaţiile pentru protecţia animalelor, Islanda se numără printre cele trei ţări din lume care încă mai autorizează vânătoarea comercială de balene, alături de Norvegia şi Japonia.

Vânătoarea de balene din Islanda, sistată în 2024 și 2025

Această vânătoare, care se desfăşoară între jumătatea lunii iunie şi jumătatea lunii septembrie, nu a mai avut loc în Islanda în anii 2024 şi 2025 din cauza unei situaţii economice dificile şi a unei rentabilităţi care este considerată insuficientă.

Institutul de Cercetare Marină şi Apă Dulce din Islanda a publicat recomandările sale pentru sezonul 2026: capturile anuale de balene cu înotătoare dorsale (rorqual comun) nu ar trebui să depăşească pragul de 150 de indivizi.

Acest număr reprezintă o scădere cu 28% în raport cu recomandările precedente din perioada 2018-2025. Pentru balenele pitice (balenă minke), pragul a fost fixat la 168 de indivizi, ceea ce reprezintă o scădere cu 23%.

"Este profund descurajant să vezi nava baleniera islandeză părăsind portul pentru a începe un nou sezon de vânătoare de balene, în pofida unor dovezi copleşitoare că nu există niciun mod uman de a ucide o balenă şi că aceşti uriaşi ai oceanelor sunt supuşi unei morţi probabil atroce pentru o carne pe care aproape nimeni din Islanda nu doreşte să o mănânce", a declarat Joanna Swabe, directoarea pentru Europa a ONG-ului Humane World for Animals.

Islanda va introduce un proiect de lege ce vizează interzicerea vânătorii de balene în toamna acestui an.