Ucraina va da explicații României pe 23 iunie în cazul dronei din Portul Constanța, anunță ministrul Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Radu Miruță a declarat că Ucraina va transmite României explicații oficiale pe 23 iunie în legătură cu drona care a explodat în Portul Constanța.

Explicaţiile Ucrainei cu privire la drona din Portul Constanţa vor veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, care este şi ministru al Apărării.

Întrebat dacă România a primit vreo explicaţie de la Ucraina cu privire la drona care a explodat în Portul Constanţa, Miruţă a răspuns: "Le aştept sigur mai mult decât dumneavoastră".

"E o ţară aflată în război. Interacţionează instituţional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis"

"Discut constant. Am primit doar un răspuns la adresă cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile. E o ţară aflată în război, probabil că interacţionează instituţional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis", a adăugat Miruţă.

Ministrul Radu Miruţă a susţinut vineri o conferinţă de presă la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în data de 5 iunie, fără a produce victime, a informat, la data respectivă, Ministerul Apărării Naţionale, conform Agerpres.

Miruță le-a reproșat ucrainenilor că au informat târziu România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la momentul respectiv că autoritățile ucrainene au informat România cu întârziere în legătură cu pierderea controlului asupra unor drone marine.

„În jurul orei 10:00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt, urma să explodeze drona aflată în Portul Constanța. Acest lucru ne-a permis ca, cu aproximativ 10-15 minute înainte de explozie, să retragem echipele din zonă, pentru a evita producerea unor pagube mai mari și, mai ales, pentru a proteja viețile oamenilor din cadrul mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.

Eu vă spun că notificarea de la ucraineni a venit la aproximativ trei ore după ce drona a fost găsită. Acesta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că ne așteptăm ca, atunci când pierd controlul unor astfel de aparate, să ne anunțe imediat”, a zis Radu Miruță.

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