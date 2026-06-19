Două studente au murit înecate după ce au fost duse în larg de un val uriaș în timp ce erau întinse pe plajă - VIDEO

Un turist german s-a înecat în Italia. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Două studente au murit pe o plajă din California, după ce au fost luate de curenții mării, în momentul în care stăteau întinse pe plajă. Trupurile lor au fost descoperite de echipele de salvare.

Două studente au fost găsite fără viață pe o plajă din California, Statele Unite, după ce au fost surprinse de curenții puternici ai mării în momentul nopții când se aflau pe litoral. Ulterior, echipele de intervenție au recuperat cadavrele lor din apă.

Cine sunt studentele moarte

Studentele care au murit în urma acestui tragic incident sunt Harshita Nair, în vârstă de 21 de ani, și Mahial Sran, în vârstă de 20 de ani, ambele din zona Bay Area. Conform autorităților, cele două au fost luate de o maree ce a crescut brusc pe Panther Beach pe data de 10 iunie 2026.

Chiar dacă echipele de salvare au reușit să le recupereze din apă, autoritățile din comitatul Santa Cruz au anunțat pe 15 iunie 2026 că ambele au murit.

Tatăl uneia dintre victime, Ashok Nair, a zis pentru media americană că nu are încă detalii despre cum s-a petrecut tragedia și că familia se află într-o stare de șoc.

Într-un mesaj de comemorare, Harshita Nair a fost descrisă ca fiind o persoană plină de energie și optimism, ce reușea să aducă bucurie celor din jur.

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Cum s-a desfășurat căutarea

Pompierii au fost alertați pe data de 10 iunie, după ce s-a raportat că două femei au fost trase de valuri în zona sălbatică de coastă dintre Panther Beach și Yellow Bank Beach, a declarat căpitanul voluntar al pompierilor din comitatul Santa Cruz, Kyle Breton.

Potrivit acestuia, echipele de salvare au declanșat o intervenție de amploare, trimițând opt salvatori în apă, în timp ce alți respondenți au coordonat căutările de pe țărm.

Chiar dacă Breton a spus inițial că cele două femei dormeau pe plajă, departamentul de pompieri a precizat pe 18 iunie pentru USA TODAY că acestea nu dormeau, ci doar stăteau întinse.

Tatăl lui Sran a declarat pentru ABC7 Bay Area că bunurile fiicei sale, inclusiv telefonul și geanta, nu au fost udate, ceea ce îl face să creadă că cele două se aflau aproape de linia țărmului în momentul în care a lovit un val.

Breton a explicat că schimbările de maree ar fi putut contribui la incident, menționând că Panther Beach și Yellow Bank Beach sunt legate printr-un pasaj îngust cunoscut local sub numele de „keyhole”, care poate deveni rapid inaccesibil pe măsură ce crește nivelul apei.

„Ceea ce observăm, de asemenea, este că oamenii trec prin keyhole pentru a ajunge la Yellow Bank Beach, iar apoi rămân blocați acolo când intră marea”, a adăugat el, conform USAtoday.





