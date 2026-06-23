Un jurnalist rus care a scris despre relația lui Putin cu o gimnastă a murit. Ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Un jurnalist rus cunoscut pentru materialele despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și gimnasta Alina Kabaeva a murit în Letonia, în urma unei posibile intoxicații cu ciuperci.

Un jurnalist rus cunoscut pentru relatările sale despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și gimnasta olimpică Alina Kabaeva a murit în Letonia, în urma unei presupuse intoxicații cu ciuperci, potrivit presei internaționale.

Grigori Nekhoroshev a decedat pe 19 iunie, la Riga, unde trăia de 11 ani ca refugiat politic, a relatat publicația letonă Delfi. Jurnalistul avea 69 de ani.

Potrivit publicației, cauza probabilă a morții ar fi fost otrăvirea cu ciuperci pe care acesta le-ar fi cules în apropierea locuinței sale. Informația a fost confirmată pentru Delfi de două persoane apropiate jurnalistului, descrise drept figuri respectate în mediile intelectuale de limbă rusă.

Putin și Kabaeva ar avea împreună cel puțin doi copii

Nekhoroshev a fost redactor-șef al ziarului Moskovsky Correspondent, publicație care în 2008 a publicat un articol în care se susținea că Vladimir Putin intenționa să divorțeze de soția sa, Liudmila, pentru a se căsători cu Alina Kabaeva.

În urma acelui material, ziarul a fost închis, iar jurnalistul a fost interogat de serviciile de securitate.

Ulterior, mai multe instituții media au relatat despre presupusa relație dintre Putin și Kabaeva, susținând chiar că aceștia ar avea împreună cel puțin doi copii. Liderul de la Kremlin nu a confirmat niciodată public existența unei relații și a negat în repetate rânduri aceste informații.

După anexarea Crimeei în 2014, Nekhoroshev a părăsit Rusia și s-a stabilit în Letonia, unde a trăit până la moartea sa.

Potrivit Delfi, jurnalistul fusese văzut în viață și într-o stare bună cu puțin timp înainte de deces. Andrey Shavrey a declarat că l-a întâlnit la un club literar din Riga cu două zile înainte, iar expertul în artă Artur Avotiņš a afirmat că îl văzuse zâmbind într-un autobuz în seara precedentă, conform tvpworld.com.

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