Alina Kabaeva, iubita lui Vladimir Putin, are propria ei casă lângă reședința din Valdai a președintelui rus. Merge acolo cu un tren blindat, pe o linie de cale ferată specială - FOTO

Se presupune că președintele consiliului de administrație al National Media Group, Alina Kabaeva, cea despre care se zice că este amanta lui Vladimir Putin și că i-ar fi născut trei copii preșdintelui rus, deține imobile în valoare de aproximativ 120 de milioane de dolari prin intermediul unor persoane interpuse. Printre aceaste proprietăți se numără și o casă din lemn de pe teritoriul reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, scrie ziarul Proekt în ancheta sa.

In Valdai, near the residence of Putin, a house was built for Alina Kabaeva and her children. She gets there by a special railway line. https://t.co/RPGNkDMMXC pic.twitter.com/deBculGvvj