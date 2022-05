Amanta lui Putin are propriul festival în Rusia. „Festivalul Alina”, difuzat de televizunea de stat - Video

În ultima vreme Alina Kabaeva a dispărut din spațiul public, iar presa a scris că amanta lui Putin ar sta ascunsă într-un buncăr împreună cu copii săi. Totuși, recent, iubita liderului de la Kremlin și-a făcut apariția. Alina Kabaeva a fost văzută pe micile ecrane la un concurs de gimnastică ritmică susținut la Moscova.

Un coresponden BBC a decoperit un lucru neașteptat. Nu este vorba despre orice fel de festival, ci unul care îi poartă numele Alinei Kabaeva. Evenimentul a fost difuzat de televizunea de stat din Rusia.

„Televiziunea rusă de stat promovează miercuri după-amiază o sărbătoare de neuitat a muzicii și sportului, în frunte cu nimeni alta decât Alina Kabaeva. Cum se numește? Festivalul Alina”, a scris jurnalistul BBC Francisc Scarr pe Twitter.

