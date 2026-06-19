Taxa de intrare în Veneția ar putea ajunge la 50 de euro. Propunerea noului primar provoacă dezbateri în Italia / FOTO: magnific.com @nataliaderiabina

Autoritățile din Veneția analizează posibilitatea unei majorări importante a taxei de acces pentru turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi. Ideea a fost lansată de noul primar, Simone Venturini, și a generat deja controverse atât în mediul politic, cât și în rândul specialiștilor în drept. Măsura ar viza perioadele în care numărul vizitatorilor este foarte ridicat, iar administrația locală încearcă să limiteze efectele turismului de masă asupra orașului.

Simone Venturini, ales primar la sfârșitul lunii mai, consideră că actualul sistem nu descurajează suficient afluxul mare de turiști care petrec doar câteva ore în oraș.

„Dacă această taxă se situează în prezent între 5 şi 10 euro (5,73-11,46 dolari), propunerea mea este să o majorăm la 30-50 de euro în anumite zile”, a declarat vineri edilul italian, potrivit cotidianului Corriere della Sera, citat de Agerpres.

Politicianul de centru-dreapta l-a succedat în funcție pe Luigi Brugnaro, care a condus administrația locală a Veneției timp de zece ani.

CITEȘTE ȘI: Orașul din Europa care oferă recompense turiștilor civilizați. Ce trebuie să faci pentru a primi avantaje

Cum funcționează în prezent taxa de acces în Veneția

Începând cu acest an, turiștii care vizitează Veneția fără să se cazeze în oraș trebuie să plătească o taxă de intrare.

Valoarea acesteia este de 10 euro pentru zilele incluse în calendarul stabilit de autorități până la finalul lunii iulie. Persoanele care își rezervă accesul cu cel puțin trei zile înainte beneficiază de o taxă redusă, de 5 euro.

Taxa se aplică inclusiv celor care petrec doar câteva ore în centrul istoric al orașului, în zone precum Piața San Marco sau Podul Rialto.

Autoritățile încearcă să reducă turismul de masă

Introducerea taxei de acces a avut ca obiectiv limitarea aglomerației provocate de milioane de turiști care ajung anual în Veneția. Cu toate acestea, criticii susțin că suma percepută în prezent nu influențează în mod semnificativ decizia turiștilor de a vizita orașul.

În timpul campaniei electorale, Simone Venturini a susținut că o majorare a taxei în zilele cu afluență foarte mare ar putea reprezenta o soluție mai eficientă.

Deși taxa de intrare a fost introdusă printr-un regulament al administrației locale, plafonul maxim este stabilit prin legislația națională. Din acest motiv, primarul Veneției nu poate decide singur o eventuală creștere până la 50 de euro și va trebui să discute propunerea cu autoritățile de la Roma.

Experții avertizează asupra unor probleme juridice

Propunerea a atras și reacții din partea specialiștilor în drept constituțional. Expertul Ludovico Mazzarolli a declarat pentru Corriere della Sera că o taxă de 50 de euro ar putea ridica probleme de legalitate și ar putea fi interpretată ca o limitare a libertății de circulație a cetățenilor.

Dezbaterea privind viitorul taxei de acces în Veneția este așteptată să continue în perioada următoare, în contextul eforturilor autorităților de a gestiona impactul turismului asupra unuia dintre cele mai vizitate orașe din Europa.