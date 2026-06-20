Scandalul dintre Polonia și Ucraina ia amploare: Ucrainenii restituie în masă distincțiile primite de la polonezi

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Șeful biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Budanov, a declarat că va urma exemplul șefului diplomației țării sale, Andrii Sîbiga, și va returna o distincție de stat poloneză pe fondul unei dispute istorice dintre cei doi aliați care se învecinează cu Rusia, relatează Agepres și DPA.

Budanov a scris sâmbătă pe Telegram că renunță la Crucea de Aur a Ofițerului a Ordinului 'Pentru Merite față de Polonia', după ce președintele Poloniei a decis să-i retragă omologului său ucrainean Volodimir Zelenski distincția 'Ordinul Vulturul Alb', invocând glorificarea Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), o miliție naționalistă din cel de-al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi. Budanov primise distincția anul trecut.

În postarea sa, Budanov a descris acțiunea lui Nawrocki drept un 'gest neprietenos față de poporul ucrainean și un cadou pentru Rusia agresoare'.

Mai mult, sâmbătă dimineață, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, a anunțat la rândul său că renunță la Ordinul de Merit al Republicii Polone, relatează AFP.

'Nu pot ignora o decizie pe care o consider nedreaptă din punct de vedere istoric. Deși înțeleg emoțiile predominante în Polonia, nu pot accepta ca președintele Ucrainei (...) să fi fost privat de cea mai înaltă onoare a Poloniei', a scris el pe Facebook.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a cerut ambilor președinți să dea dovadă de reținere.

'Conflictul dintre Polonia și Ucraina este o sursă de încântare pentru (președintele rus Vladimir) Putin și un șoc pentru aliații noștri', a scris Tusk pe X vineri, în timp ce disputa a escaladat cu mai puțin de o săptămână înainte de o conferință de reconstrucție pentru Ucraina în orașul portuar polonez Gdansk.

Zelenski a primit cea mai înaltă distincție a Poloniei în 2023 de la predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda, pentru a sublinia prietenia dintre Polonia și Ucraina în lupta împotriva agresiunii Rusiei.

Chiar înainte de a veni la putere în 2025, Nawrocki nu și-a ascuns niciodată opiniile critice față de Kiev, opunându-se în special aderării Ucrainei la NATO și UE.

Cu toate acestea, vineri seară, el a afirmat că 'această decizie nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean' și 'nu semnifică o schimbare în orientarea strategică a politicii de securitate a Poloniei'.