"Pasagerii stau la cozi ore întregi. Nu știu cum vom putea face față". Șeful aeroporturilor din Europa critică dur sistemul EES

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Șeful organizației care reprezintă aeroporturile europene critică dur noul sistem de control la frontieră al Uniunii Europene (EES), acuzând că acesta provoacă întârzieri majore.

Organizația care reprezintă aeroporturile din Europa avertizează că noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene provoacă dificultăți majore în funcționarea aeroporturilor și generează întârzieri semnificative pentru pasageri.

Cozi lungi și pasageri care pierd zboruri

Sistemul de Intrare-Ieșire (EES), implementat complet la începutul acestui an, obligă călătorii din afara Uniunii Europene să își înregistreze datele biometrice la intrarea în majoritatea statelor membre, date care sunt ulterior verificate la ieșirea din spațiul european.

Deși în unele țări sistemul funcționează fără probleme majore, în altele au fost semnalate întârzieri semnificative în aeroporturi, iar în unele cazuri pasagerii au pierdut zboruri din cauza timpilor de procesare.

Critici dure din industrie

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, a criticat deschis modul în care este gestionat sistemul, afirmând că autoritățile nu mai pot ignora problemele apărute. „Nu vă mai prefaceți că EES funcționează foarte bine. Nu funcționează”, a declarat acesta, potrivit BBC.

Schulte, care este și directorul companiei ce administrează aeroportul din Frankfurt, a spus la o reuniune a industriei desfășurată la Praga că pasagerii sunt nevoiți să aștepte ore întregi la cozi în perioadele aglomerate.

„Pasagerii stau la cozi ore întregi în momentele de trafic intens și pur și simplu nu știu cum vom putea face față în următoarele săptămâni, când ne așteptăm la o creștere a traficului”, a mai spus el.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea Comisiei Europene, instituția care supraveghează implementarea EES.

Incidente și întârzieri în aeroporturi

Problemele au fost deja vizibile în mai multe cazuri recente. La începutul acestei luni, zeci de pasageri ai unui zbor Ryanair au rămas blocați la Atena după ce aeronava spre Londra Luton a decolat fără ei. Compania aeriană a pus situația pe seama întârzierilor de la controlul de frontieră, în timp ce aeroportul a vorbit despre aglomerație cauzată de „cerințe suplimentare de procesare”. Niciuna dintre părți nu a confirmat oficial că EES a fost cauza directă.

În aprilie, pasageri care urmau să plece de pe aeroporturile Milano Bergamo și Milano Linate spre Manchester au pierdut zborurile din cauza problemelor apărute la controlul pașapoartelor.

Noul sistem obligă majoritatea cetățenilor din afara Spațiului Economic European să își înregistreze datele biometrice, inclusiv fotografia facială și amprentele, informații care sunt apoi folosite pentru verificări repetate la traversarea frontierelor spațiului Schengen.

În acest context, operatorul aerian Wizz Air a recomandat anterior pasagerilor britanici să ajungă cu cel puțin trei ore înainte de zborurile de întoarcere, din cauza cozilor generate de noile controale.

Solicitări pentru modificarea sistemului

„Trebuie regândit sistemul”

Stefan Schulte a cerut măsuri urgente pentru a evita agravarea situației. „Avem nevoie urgentă de flexibilitate totală pentru autoritățile de control la frontieră, astfel încât EES să poată fi suspendat ori de câte ori este necesar, pentru a evita un haos și mai mare. În același timp, aceste proceduri trebuie regândite”, a spus acesta. „Este vorba despre respect și decență față de cei care aleg să călătorească în UE și despre protejarea reputației noastre ca destinație primitoare și eficientă”, a adăugat el.

Comisia Europeană a precizat că sistemul poate fi suspendat în anumite situații până în luna septembrie.

Totuși, Schulte a declarat pentru BBC că decizia finală privind suspendarea ar trebui să aparțină guvernelor naționale, nu aeroporturilor, avertizând că întârzierile continuă să se acumuleze în timp ce se așteaptă deciziile oficiale.

El a mai avertizat că sezonul estival nu se încheie în septembrie și că prelungirea problemelor ar putea duce la un posibil „colaps complet al sistemului”.

Reacții politice și incertitudini

La începutul anului, ministrul grec al Turismului a declarat că nu dorește ca vizitatorii să fie „împovărați” de proceduri birocratice la intrarea sau ieșirea din țară.

Olga Kefalogianni a promis că turiștii britanici nu vor fi supuși controalelor în Grecia în timpul verii.

Totuși, ulterior, Ministerul grec de Externe a contestat existența unei astfel de excepții, lăsând situația neclară.

Informații neconfirmate au indicat și că Portugalia și Italia ar putea lua în calcul exceptarea cetățenilor britanici de la verificările EES, însă Comisia Europeană a respins aceste scenarii, afirmând că nu există astfel de planuri, conform BBC.

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