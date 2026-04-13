A fost un blocaj total în aeroporturile europene. Noul sistem Entry/Exit lasă pasagerii la cozi, iar avioanele decolează aproape goale - acesta este tabloul care s-a conturat în primele zile de la introducerea noilor reguli de control la frontieră în Uniunea Europeană. Lansat oficial vineri, 10 aprilie, sistemul electronic a generat întârzieri serioase, iar mulți călători nu au mai reușit să ajungă la timp la porțile de îmbarcare.

Sistemul Entry/Exit dă peste cap traficul aerian

Noul mecanism Entry/Exit System (EES) presupune înregistrarea digitală a datelor din pașaport și a informațiilor biometrice pentru cetățenii din afara UE, inclusiv britanici, care intră în spațiul comunitar pentru șederi de scurtă durată, potrivit Express.

Deși ideea din spatele sistemului este una de securitate și eficiență, aplicarea lui în teren a produs efecte neașteptate. În plin sezon de călătorii, odată cu vacanța de Paște din Marea Britanie, aeroporturile europene au început să se confrunte cu timpi de așteptare care ajung chiar și la două sau trei ore în intervalele aglomerate.

Operatorii aerieni și administratorii de aeroporturi spun că situația trebuie regândită rapid. Ei cer Comisiei Europene să permită ajustări temporare, astfel încât fluxul de pasageri să nu fie blocat complet.

„Autoritățile de frontieră trebuie să poată opri complet sistemul EES atunci când timpul de așteptare devine prea mare. Acest lucru este important nu doar în următoarele săptămâni, ci și pe durata sezonului de vară, când traficul este foarte mare”, a declarat Oliver Jankovec, directorul Airports Council International Europe (ACI).

„Imaginea Europei ca destinație ușor accesibilă și eficientă pentru turism și afaceri este în pericol, mai ales că transportul aerian este deja afectat de problemele provocate de situația din Orientul Mijlociu”, a adăugat Jankovec.

Zboruri fără pasageri și întârzieri masive

Oficial, Comisia Europeană susține că procesarea unui călător prin noul sistem durează, în medie, aproximativ 70 de secunde. În practică însă, companiile aeriene vorbesc despre perturbări majore.

Au apărut situații în care aeronavele au plecat cu locuri goale, pentru că pasagerii nu au reușit să treacă la timp de controlul de frontieră.

„De exemplu, un zbor spre Marea Britanie a plecat cu 51 de pasageri mai puțin. Un alt zbor nu avea niciun pasager la bord în momentul închiderii porții de îmbarcare, iar 90 de minute mai târziu, 12 pasageri încă nu ajunseseră la poartă”, a transmis ACI într-un comunicat comun cu mai multe companii aeriene europene.

Problemele nu s-au oprit aici. În Italia, mai mulți pasageri ai companiei easyJet au rămas blocați pe aeroportul Linate din Milano, unde aproximativ 100 de persoane așteptau să urce într-un zbor spre Manchester. Unii dintre ei ar fi ajuns „să leșine” după ore întregi petrecute la cozi.

Compania aeriană a recunoscut dificultățile și a transmis că încearcă să ofere sprijin, dar a descris situația ca fiind „scăpată de sub control”, atribuind problemele sistemului EES, pe care l-a catalogat drept „inacceptabil”.

Costuri suplimentare

Efectele se resimt direct asupra călătorilor. Unii au fost nevoiți să își cumpere bilete noi pentru a ajunge la destinație.

Este și cazul unei adolescente din Marea Britanie, care a povestit experiența trăită pe aeroport. Mama ei a plătit 520 de lire pentru alte bilete către Gatwick, după ce zborul inițial spre Manchester a fost ratat. Compensația oferită de compania aeriană a fost minimă.

Ea a povestit: „Am ajuns la aeroport la 7:30 dimineața pentru zborul de la ora 11, deci eram foarte devreme. Când am ajuns la controlul de frontieră, era o coadă uriașă. Eu nu mă simțeam bine oricum, pentru că cred că aveam o toxiinfecție alimentară. Pe la 10:50 au adus apă pentru oameni, iar când am ajuns în față, cineva ne-a întrebat dacă mergem la Manchester și ne-a spus că avionul tocmai plecase.”

Reprezentanții Comisiei Europene au admis că există dificultăți în anumite state membre: „În ciuda calendarului stabilit, unele state membre se confruntă cu probleme tehnice”.

Instituția spune că este în contact cu autoritățile naționale pentru a corecta aceste disfuncționalități cât mai rapid.

Sistemul EES, amânat anterior și programat inițial pentru lansare în octombrie anul trecut, a devenit complet operațional abia acum. Însă începutul său este marcat de exact ceea ce se temea industria: Blocaj total în aeroporturile europene, cozi interminabile și curse care pleacă fără pasageri.

