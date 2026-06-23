Iranul şi Omanul iau în calcul un sistem de taxare a navelor în Strâmtoarea Ormuz

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Iranul și Omanul analizează introducerea unui posibil sistem de taxare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Omanul şi Iranul au anunţat marţi crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda "gestionarea viitoare a navigaţiei" în Strâmtoarea Ormuz, împreună cu "serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu standardele internaţionale", relatează agenţiile AFP şi EFE.

În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două ţări au emis o declaraţie comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată şi blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA.

Omanul şi Iranul, "ca state riverane, şi-au reafirmat angajamentul de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare (...), subliniind în acelaşi timp suveranitatea şi drepturile lor suverane asupra apelor teritoriale", precizează declaraţia.

Acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei

Cele două ţări au convenit "să continue dialogul asupra acestei chestiuni prin intermediul unui grup de lucru comun pentru conveni un acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei, serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu normele internaţionale", se adaugă în declaraţie.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au fost primiţi de sultanul Omanului, Haitham bin Tariq Al Said.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) comercializare la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înţelegere semnat săptămâna trecută între SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioadă în care cele două părţi s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv.

După cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune "taxe de redevenţă" pentru serviciile prestate pe acest coridor, care "nu va reveni la situaţia precedentă războiului", potrivit negociatorului-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, conform Agerpres.

Petrolul se ieftineşte după semnarea acordului SUA-Iran

Cotaţia barilului de petrol a scăzut joia trecută cu peste 3%, după semnarea unui memorandum de înţelegere între Statele Unite şi Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a stimulat şi pieţele bursiere asiatice, transmite AFP.

În jurul orei 06:25 GMT, preţul barilului de ţiţei WTI nord-american a scăzut cu 3,40%, până la 74,18 dolari, iar cel al ţiţeiului Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a scăzut cu 3,02%, până la 77,15 dolari.

Preşedintele american şi cel iranian au semnat fiecare miercuri seară, de la distanţă, un memorandum de înţelegere care prevede încetarea ostilităţilor, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Blocarea, de la sfârşitul lunii februarie, a acestei căi navigabile strategice, a dus la o creştere vertiginoasă a preţurilor ţiţeiului. Anunţul acordului americano-iranian a provocat o scădere drastică a preţurilor.

Confirmarea semnării memorandumului de înţelegere a fost salutată de investitori.

„Chiar dacă pieţele luau deja în considerare posibilitatea unei normalizări treptate a traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, exista în continuare un risc semnificativ ca negocierile să eşueze în ultimul moment. Acest acord reduce considerabil acest risc extrem”, a remarcat Rajeev De Mello, manager la Gama Asset Management.

„Semnarea unui memorandum de înţelegere şi o cale mai rapidă către redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să ajute la eliminarea unei părţi din prima de risc pe piaţa ţiţeiului", confirmă Stephen Innes de la SPI Asset Management.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump insistă că Iranul ar fi acceptat inspecţiile nucleare

