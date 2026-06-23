Vladimir Putin acuză NATO că se pregătește pentru un război cu Rusia

Vladimir Putin, președintele Rusiei. Sursa foto: Agerpres

NATO se pregătește activ pentru un posibil conflict cu Rusia, susține președintele Vladimir Putin.

NATO se pregăteşte activ pentru un război împotriva Rusiei, a susţinut marţi preşedintele rus Vladimir Putin, în faţa a sute de noi absolvenţi ai academiilor militare ruse reuniţi la Kremlin, transmit dpa şi Reuters.

Putin: NATO se pregătește de un război contra Rusiei

Potrivit lui Putin, până acum membrii Alianţei Nord-Atlantice se limitaseră la a sprijini Ucraina, însă în prezent în Occident se vorbeşte deschis despre „pregătirea unui război contra Rusiei şi despre sporirea bugetelor militare”.

Pentru a justifica această militarizare, statele NATO şi UE folosesc afirmaţii false despre o ameninţare militară dinspre Rusia, a spus liderul rus.

În prezent, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei merg către armată, dotări militare şi securitate. Totuşi, conform lui Putin, Moscova pledează pentru un sistem multipolar de relaţii internaţionale ce garantează securitatea militară a fiecărei ţări.

„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să răspundem operaţional şi adecvat la toate ameninţările interne şi externe”, a avertizat şeful statului rus.

Rusia se declară pregătită pentru pace în Ucraina. Ce spune Kremlinul despre SUA

Putin a subliniat că Rusia este pregătită pentru tratative de pace cu Ucraina pe baza rezultatelor obţinute la Istanbul în 2022. Potrivit liderului rus, loviturile ucrainene asupra ţintelor civile nu pot influenţa situaţia pe front.

În acest context, Rusia susține că SUA s-au îndepărtat de rolul lor de „mediator imparţial” în negocierile destinate să pună capăt războiului, potrivit celor mai recente declarații ale ministrului de Externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP.

„Suntem gata să vorbim cu Kievul, aşa cum am fost întotdeauna", a declarat Lavrov în faţa presei, referindu-se la discuţiile care au avut loc la Istanbul imediat după începutul războiului în 2022, menționate și de Putin, şi care au fost reluate în 2025.

Cu toate acestea, el nu a dat niciun semn că ar fi intervenit vreo schimbare în cererea Moscovei - respinsă de Kiev - ca Ucraina să cedeze partea rămasă din regiunea Donbas, pe care a reuşit să o apere de forţele ruse.

„Cât priveşte SUA, judecând după acţiunile lor, acestea par să renunţe la orice pretenţie de a juca un rol de mediator imparţial şi urmează, dimpotrivă, o cale constând din intensificarea presiunii sancţiunilor asupra Rusiei”, a declarat Lavrov într-o întâlnire cu diplomaţi străini la Moscova, scrie Agerpres.

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