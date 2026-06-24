Un ștrand din Germania, în centrul unei revolte după ce a interzis accesul celor care nu vorbesc limba germană

Un tânăr sărind în apă. Sursa foto: Agerpres

Un ștrand din orașul german Halle a stârnit controverse după ce a interzis accesul persoanelor care nu vorbesc limba germană, măsură criticată de autorități și organizații anti-discriminare.

Un ștrand în aer liber din orașul german Halle, situat în estul Germaniei, refuză accesul persoanelor care nu vorbesc limba germană. Decizia controversată a fost rapid criticată de autorități, care au cerut retragerea acesteia. Acum, operatorul ștrandului riscă posibile acțiuni legale dacă nu renunță la această măsură, potrivit The Guardian.

Fără vizitatori care nu știu germana

Ștrandul Heidesee, aflat într-o fostă mină de suprafață inundată, a introdus recent un control la intrare pentru a-i selecta pe vizitatorii al căror nivel de germană a fost considerat insuficient pentru a înțelege instrucțiunile de siguranță.

Cum își justifică decizia administratorul ștrandului

Mathias Nobel, administratorul ștrandului, a declarat că a luat această măsură controversată după mai multe cazuri în care vizitatorii au ignorat regulile de siguranță și anunțurile salvamarilor difuzate la difuzor.

„Eu sunt responsabil pentru siguranța aici. Dacă s-ar întâmpla ceva, toată lumea ar da vina pe mine. Nu poți inversa moartea”, a spus Nobel pentru presa locală.

Val de critici

Decizia a stârnit furie, contestatarii acuzând locația că maschează „o barieră generală de acces pentru anumite grupuri de populație” sub pretextul siguranței.

Un purtător de cuvânt al agenției naționale anti-discriminare, consultată în acest caz și care ar putea iniția acțiuni legale, a declarat: „Imaginați-vă ce scandal ar fi dacă turiștii vorbitori de germană din Mallorca ar trebui să-și dovedească cunoștințele de spaniolă sau catalană, sau arabă pe litoralul Mării Roșii, înainte de a merge la înot!”

Autoritățile din Halle au cerut ca administratorul să renunțe la interdicție, spunând că aceasta nu este proporțională: „Operatorul trebuie să țină cont de necesitatea de a garanta accesul public la ștrand”.

„Caracterul public al ștrandului nu poate fi subminat prin reguli interne care echivalează cu o barieră generală de acces pentru anumite grupuri de populație”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile au adăugat: „Orice acțiune care ar putea fi percepută ca xenofobă poate afecta reputația orașului”.

Asociația germană de salvare a vieților omenești (DLRG) s-a distanțat ferm de interdicția de la Heidebad.

Nobel, care este salvamar calificat, a negat că măsura ar fi rasistă sau xenofobă, spunând că este important ca înotătorii să înțeleagă „regulile germane de scăldat”, deoarece lacul este mai adânc decât un ștrand obișnuit și are maluri abrupte.

Autoritățile orașului l-au îndemnat să găsească „metode mai blânde” pentru a rezolva problemele de comunicare, cum ar fi pictograme universal de înțeles sau afișarea instrucțiunilor de siguranță în alte limbi.